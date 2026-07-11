我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巴威颱風來襲，今日桃園機場不見旅客。（圖／取自傑西大叔臉書）

颱風來襲 桃園機場依舊24小時維持運作

▲即便不見旅客，桃園機場各單位的服務人員依舊堅守崗位。（圖／取自傑西大叔臉書）

今（11）日巴威颱風襲台，幾乎所有來往台灣的班機都取消，不少人好奇那是不是身為國家大門的「桃園機場」可以休息一天？旅遊達人「傑西大叔」透過網路分享，今日特地在凌晨4點走入桃園機場，即便裡頭幾乎沒有遊客「空無一人」，但每個員工依舊堅守崗位，也因為明天颱風將離台，航班會陸續恢復運作，傑西大叔笑言今天像是暴風雨前夕，因為明天將是真正的戰場。因為巴威颱風來襲，根據機場公司資訊，國籍航空中，中華航空與長榮航空從10日晚間6時至12日凌晨4時沒有航班起降；星宇航空與台灣虎航也確定11日航班全數取消；就連機場觀景台也自10日晚間6時起預防性關閉，等於今（11）日桃園機場當天原定760個航班全部取消。究竟沒有飛機起飛降落的機場會變什麼樣子？旅遊達人「傑西大叔」就在自己的臉書粉專分享，他今天早上四點走進桃園機場時，航廈裡果然空無一人，「安檢區前的保全跟航警卻依然保持高度戒備，眼神銳利地盯著空蕩蕩的通道。清潔人員都依舊堅守崗位，就連便利商店也依然亮著燈」事實上，。即使航班全數取消，也因此「傑西大叔」也提到，在沒有旅客的時候，機場的運作沒有停下，反而是為了維持國門運作，整裝待發。他還笑說「」因為明天將迎接颱風遠離後、各航班起降的忙碌時分。