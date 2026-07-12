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霹靂布袋戲打破次元壁 官方COSER今登場

▲台灣漫畫大師鄭問的《漫畫大霹靂》作品，以細膩人物刻畫結合水墨與複合媒材，展現磅礴又充滿東方韻味的霹靂武俠世界。（圖／翻攝自《漫畫大霹靂》）

村上紀香、魚戶修作品展出 國際漫畫大師齊聚桃園

▲日本漫畫家村上紀香代表作《仁者俠醫》，描述現代醫師穿越回江戶時代，以醫術面對歷史洪流與生命抉擇。（圖／翻攝自《仁者俠醫》）

▲香港漫畫家曹志豪代表作《死角》，以拳擊及人物成長為核心，透過寫實且充滿張力的畫面，描繪角色面對挫折與挑戰的歷程。（圖／翻攝自《死角》）

《仙劍奇俠傳》也能玩 VR、LARP打造動漫江湖

▲《仙劍奇俠傳》憑藉李逍遙、趙靈兒等經典角色風靡華語圈，至今仍被視為華語RPG代表作。（圖／大宇資訊）

颱風打亂活動 COSPLAY決賽延至7月18日

▲「2026桃園國際動漫大展」即日起至7月19日在中原文創園區登場，集結漫畫、布袋戲、遊戲、COSPLAY及互動科技，全展區免費入場。（圖／桃園市政府提供）

暑假動漫迷又多了一個地方可以去，「2026桃園國際動漫大展」正在中原文創園區舉辦，今年以「俠．義漫心」為主題，集結日本、香港及台灣漫畫家的作品，並將霹靂布袋戲、經典遊戲、COSPLAY與互動科技搬進展場。今（12）日下午5時將舉辦「霹靂無限COSER見面會」，由霹靂布袋戲官方授權COSER演繹經典角色，此外，受到巴威颱風影響，原訂昨（11）日登場的「閃耀！COSPLAY大賽」決賽，則延至7月18日下午2時舉行。「霹靂無限COSER見面會」今日下午5：00至6：30，將在中原文創園區13倉「群俠匯舞台」舉行，活動免費入場，邀請霹靂布袋戲官方授權COSER登台，除了展現經典角色造型，也將安排情境演出、互動體驗及合影環節，讓戲迷近距離感受台灣原創布袋戲文化與武俠藝術魅力。除了舞台上的真人演繹外，展場內也打造「霹靂俠蹤區」，展出台灣漫畫大師鄭問的《漫畫大霹靂》複製原畫，以及具有收藏價值的「漫畫大霹靂典藏組」。鄭問以水墨結合複合媒材，透過大幅度構圖與充滿力量的筆觸呈現霹靂武俠世界，即使只是漫畫分鏡，也能感受到角色交鋒時的磅礴氣勢。現場同步展出金漫獎漫畫家T.K章世炘創作的《霹靂英雄戰紀霹靂邪眼》與《談無慾》複製原畫，以黑白線條、細膩人物刻畫及流暢動作分鏡，呈現新世代漫畫家對霹靂角色的不同詮釋，另有4尊霹靂實體戲偶登場，讓粉絲近距離欣賞角色服裝、兵器與造型細節。今年桃園國際動漫大展邁入第15屆，展期自7月4日至19日，規劃「墨跡漫院堂」、「畫影流雲閣」及「闖關武林坊」三大主題展區，從漫畫、動畫、布袋戲一路延伸至VR及實境角色扮演，展現不同世代的動漫文化。桃園市文化局表示，桃園動漫大展參觀人數由早期約4萬人，成長至去年22萬人，逐漸成為桃園暑假的大型動漫活動。「墨跡漫院堂」集結台灣、日本及香港漫畫家的作品，包括《仁者俠醫（JIN）》、《六三四之劍》作者村上紀香，以及《家栽之人》作者魚戶修。村上紀香的作品橫跨劍道、歷史與醫療，擅長透過考據與人物抉擇描寫時代洪流；魚戶修則以寫實、溫厚的敘事風格，探討司法制度、生命價值與人際關係等議題。香港參展漫畫家則包括《死角》作者曹志豪與黑白鋼筆畫創作者Pen So。曹志豪曾為描繪拳擊題材投入多年訓練，以充滿張力的線條呈現角色面對挑戰與成長的歷程；Pen So擅長以細密鋼筆線條描繪九龍城寨及香港舊城區，記錄城市景觀與文化記憶。台灣方面另集結練任、林奕辰、兩元、BARZ、紅小將、湯翔麟及謬齡大叔等漫畫家。除了欣賞漫畫及動畫作品，遊戲展區「闖關武林坊」也打造沉浸式動漫江湖，規劃《仙劍奇俠傳》經典遊戲體驗、《劍途》VR武俠互動遊戲、體感遊戲及中古世紀LARP實境角色扮演，讓觀眾不只是看展，也能實際化身俠客走進作品世界。本屆另推出大型手機實境解謎活動，參加者可依照手機內的任務線索穿梭各展區，與真人NPC互動、蒐集情報並破解謎題，完成任務還有機會獲得限量好禮，將原本靜態的展覽轉化為可以實際參與的闖關體驗。受到巴威颱風影響，原訂7月11日下午5時舉行的「閃耀！COSPLAY大賽」決賽，已調整至7月18日下午2時登場。官方也特別提醒，決賽開賽時間由原本的傍晚提前至下午，參賽者及準備前往觀賽的民眾須留意最新時間。7月18日下午5時將接續舉辦「動漫FUN一夏 舞力大全開」，由Can[II]ceR、Re_TurN-Capture、虹星iRiSTELLA、EZALiA及終焉Rebirth等動漫舞蹈團體登台；7月19日下午5時則有「動漫FUN一夏 音樂歌喉讚」，邀請魂燃天乘國樂×動漫-Pinka Girl、Ring誓約之聲、Miss布丁fit. DJ旭、Pati☆Quar及許君君接力演唱。