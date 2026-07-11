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18個月前才接觸！兒保體制失能

澳洲新南威爾斯州（NSW）近日驚傳一起震驚外界的命案。一名31歲母親涉嫌在中央海岸懷昂（Wyong）的住處內殺害親生4歲兒子，遭警方依謀殺罪起訴。由於男童遺體手臂留有極為嚴重的傷勢，警方目前已強制對涉案母親進行特殊生物採樣與DNA鑑識，深入調查全案是否涉及駭人的「食人行為」。綜合外媒報導，這起悲劇曝光於7月5日。涉案女子主動前往警局報案，警方趕赴其住處後發現男童已明顯死亡。負責偵辦的塔格拉湖（Tuggerah Lakes）警區指揮官吉利斯（Chad Gillis）警司在記者會上形容，現場狀況「即使是對最有經驗的警官和醫護人員來說，這都是一個讓人極度不安的場面」。據悉，遭羈押的31歲生母過去有嚴重的吸毒史及精神健康問題。為了釐清男童手臂傷痕是否源自人體啃咬，實驗室正針對女子進行特殊的「食人測試」。基於澳洲法律對未成年人身分資訊的保護，官方並未公開這對母子的姓名。目前該名母親未申請保釋，預計於9月1日在懷昂地方法院再次出庭。新南威爾斯州社區與司法部（DCJ）隨後證實，官方過去曾與這個家庭多次接觸，該部門曾收到多起涉及男童安全的通報，最近一次就發生在案發前的18個月。家庭及社區服務部長華盛頓（Kate Washington）在記者會上公開致歉，坦言此案錯綜複雜，「我們真的很想知道，政府當初是否能採取不同的介入方式。老實說，我們正在管理一個逐漸失控的系統。」為了平息政壇與民間的怒火，華盛頓宣布，州政府已下令啟動獨立調查，並邀請兒童法院前院長彼約翰斯通（Peter Johnstone）親自掛帥主持。將全面檢視政府部門過去與該家庭接觸的完整過程、評估社工當時的決策是否妥當，以及外界強烈質疑的精神健康與毒品控管機制。華盛頓強調，政府希望能突破層層法律規範，將這份預計於今年底完成的審查報告向全社會公開，期盼釐清體制漏洞的真相，避免類似的悲劇再度發生。