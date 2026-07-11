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▲朴寶劍說從出生那一刻起就知道自己長得很帥，說完害羞的拍腿大笑。（圖／翻攝自션과 함께YouTube）

韓國男神朴寶劍擁有一張精緻娃娃臉，即便年屆33歲，仍保有清純與俊俏的高顏值外貌，更曾經多次獲得美國電影網站「TC Candler」全球百大帥哥提名，近日他受訪時被問及「從什麼時候知道自己長得很帥」，朴寶劍笑回：「出生那一刻起！」並表示是從小家庭教育所致，說完害羞的拍腿大笑。日前，朴寶劍錄製網路節目《與Sean一同》，與主持人Sean一邊進行戶外運動一邊聊天，其中Sean提問：「這是一個有點尷尬的問題，你是從什麼時候開始知道自己長得很帥？」朴寶劍一聽立刻大笑，幾秒後回說：「我呢...從出生那一刻起！」朴寶劍補充：「因為我的家人、父母總是對我說『唉呦！你好漂亮、好帥啊』，一直這樣讚美我，所以小時候的教育真的非常重要！」語畢，朴寶劍露出不好意思的表情笑彎了腰，Sean接著對鏡頭說：「所以全國正要生小孩的媽媽們，還有現在有孩子的媽媽，妳要不斷跟妳的孩子說『你很帥、你很帥』，語言是擁有巨大力量的！」聽到主持人這麼做結論，朴寶劍在一旁做出用力點頭的動作，還對著自己比出「讚」的手勢，朴寶劍接著說：「但實際上，因為這世界上帥氣又好看的人真的太多了！比起那種外在的面貌，更希望能把內心填補得更充實的想法，就像『六角形戰士』一樣，在各個方面所有條件都發展得很完美，希望自己能成為一個內外都強大穩固的人！」