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哈蘭德世界盃放鬆到爆！踢英格蘭前慶祝IG破6000萬太好笑

，哈蘭德自己本人卻是放鬆到不行，還有時間製作圖卡慶祝自己的IG粉絲突破6000萬。

▲開踢英格蘭之前，哈蘭德本人卻是放鬆到不行，還有時間製作圖卡慶祝自己的IG粉絲突破6000萬。（圖/哈蘭德IG）

「我們很緊張，但你在慶祝粉絲破6000萬，我忍不住大笑了」、「雖然我是巴西球迷，但應該是因為你這麼放鬆平常心才能踢贏吧」、「哈蘭德的放鬆帶領球隊更沒壓力贏得比賽」、「太好笑了，是誰會在踢8強賽前在那裡慶祝IG粉絲6000萬」

挪威大戰英格蘭「強大火力交鋒」！哈蘭德帶隊續寫歷史新頁？

▲世界盃挪威對戰英格蘭即將上演，挪威鋒線由哈蘭德領軍，英格蘭則是由隊長凱恩領軍，鹿死誰手明天清晨就揭曉！（圖／翻攝自Sky Sports）

挪威「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）在本屆世界盃表現突出，率領挪威闖進8強賽將對陣英格蘭，比賽前夕球迷都很緊張這場世紀大戰誰能獲勝，沒想到哈蘭德卻放鬆到不行，開賽前還有心情在IG發文慶祝自己粉絲突破6000萬，讓巴西、英格蘭球迷都忍不住笑翻朝聖：「雖然我是巴西球迷...但我喜歡你這種放鬆的感覺」、「英格蘭球迷看到這則貼文時也笑出來了」。效力於英超曼城的哈蘭德，本屆世界盃已經攻入7球，同樣也是能競逐金靴獎的熱門人選，就看7月12日對陣英格蘭時，是否能夠再度破門。然而全世界球迷都在關注這場賽事同時據悉，世界盃開幕之前，哈蘭德的IG追蹤約4070萬，短短不到一個月的時間，已經增加2080萬來到6150萬的數字，哈蘭德今天一早就在IG發出拼貼照片寫下：「6000萬太瘋狂了！謝謝大家。」強大的進球能力，加上逗趣的個性，讓哈蘭德成為本屆世界盃受矚目的球員之一。貼文曝光後，不少巴西、英格蘭球迷朝聖都不爭氣笑出來表示、「我是巴西球迷，無法想像這麼喜歡打敗我們的哈蘭德」、「不愧是哈蘭德，完全沒有緊張的感覺，巴西就是這樣被打敗的」。然而這兩隊預計都將以強大進攻火力正面交鋒，挪威鋒線由哈蘭德領軍，搭配索爾洛特（Alexander Sørloth）組成雙塔，另外還有厄德高（Martin Ødegaard）與努薩（Antonio Nusa）也將對英格蘭防線施加最大壓力；英格蘭則由隊長凱恩（Harry Kane）坐鎮最前線，身旁搭配貝林漢姆（Jude Bellingham）與戈登（Anthony Gordon）組成完美連線，向挪威球門發起挑戰。挪威自1998年法國世界盃後，時隔7屆重返世界盃舞台，如今更歷史性闖進8強，哈蘭德是否將帶隊殺進4強，改寫挪威國家隊歷史新頁，答案就在台灣時間清晨5時見真章！