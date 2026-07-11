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颱風天外送突停！「餐點461元便宜賣150元」釣出訂餐人崩潰

發現現場竟有多達20包已做好的外送餐點，但礙於規定沒有外送員可送，他隨即挑了一包直接帶走，原價461塊的餐點只要150元就帶走

還意外釣出訂餐主人留言無奈表示「沒關係，Uber已經退我錢了⋯只是我昨天等到快餓死」。

外送餐點現場便宜賣！師園鹽酥雞出現說明了

▲針對外送餐點在現場便宜販賣一事，師園鹽酥雞負責人也出面解釋來龍去脈。（圖／師園鹽酥雞臉書）

受到巴威颱風影響，台北市在昨日周五與今（11）日周六都停班停課，外送平台將依規定暫停外送服務。但台北知名鹽酥雞店颱風天停班停課，外送平台依規定暫停營業，但有網友昨日在Threads發文，表示自己到台北知名鹽酥雞店「師園鹽酥雞店」消費，，他也在文中向訂餐人道歉喊話「江先生抱歉了，我們把你的師園吃掉了」。貼文曝光後，瞬間吸引廣大網友討論，至今已累積89萬人瀏覽，不少網友驚訝回應「根本開盲包，但算幸運」、「江先生是個鹹酥雞可以點超過365元的男子，望周知」、「付小錢吃到很會點鹽酥雞的，根本爽賺」；針對當日狀況，店家負責人留言解釋，由於停班停課，外送平台系統在晚上就會自動關閉所有訂單，導致先前做好的餐點沒有外送員可接，等同於要全數報廢。剛好店裡接近打烊時段，又有客人想消費，店員才會說「便宜賣自己選」。負責人坦言，相當感謝願意購買的顧客，因為浪費食物真的很可惜，剩下的也全部送給外送員了。據《TVBS》報導，店家事後受訪時表示，因颱風外送政策切換地太突然，當下店內人員無法掌握平台後續處理方式，才決定便宜賣給客人。事後向平台確認後，得知目前有申訴管道與機制，可協助店家處理未完成訂單的款項，才讓業者鬆了一口氣。