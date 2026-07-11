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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）8強淘汰賽，明（12）日凌晨5點將上演「三獅軍團」英格蘭對決「維京軍團」挪威的精彩好戲。英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）將交手挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland），針對外界將2人做比較，凱恩顯得不以為意，直言完全是不同風格的選手。凱恩大讚哈蘭德進球能力是世界頂級水準，「唯獨明天的比賽，我希望哈蘭德能度過安靜沉寂的一天。」英格蘭將於明日台灣時間凌晨5點對決挪威，目標4強門票，這場比賽也引發了極大的關注，因為英格蘭前鋒凱恩將交手挪威神風哈蘭德。目前在世界盃金靴獎的競爭中，法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）與阿根廷的梅西（Lionel Messi）同樣以8顆進球並列領先，哈蘭德（7球）與凱恩（6球）則緊追其後。然而，凱恩對於外界將2人拿來直接比較顯得相當不以為然，「問我誰是更優秀的球員，這真的是個很難回答的問題。我們兩個雖然都是前鋒，但卻是完全不同風格的選手，我甚至認為這幾乎是截然不同的兩個位置。」凱恩高度評價哈蘭德，「他是一位不可思議的球員，光看他的進球紀錄就不需要多做解釋。他擁有驚人的身體素質與優異門前把握度，進球能力絕對是世界頂尖水準。」但凱恩也明確指出了自己的優勢，「我更喜歡有多一點的觸球機會並參與到球隊的整體組織運作中。當然我也能勝任最前線的單箭頭，但我們的比賽風格本質上就是不一樣。與其將彼此拿來互相比較，我更傾向於將他視為一名偉大的選手並給予尊重。」凱恩也笑說，「唯獨明天的比賽，我希望哈蘭德能度過安靜沉寂的一天。」「三獅軍團」雖然在小組賽階段的表現顯得有些沉悶，但進入淘汰賽後，整體的氣勢上升相當明顯。先是在32強賽中擊敗了民主剛果，隨後在16強賽中面對地主國墨西哥，在少踢1人的絕境下，以3：2上演逆轉秀，展現出奪冠熱門應有的實力。對此，凱恩表示，「每支球隊都希望大賽能有一個完美的開局。但綜觀歷史上所有重大賽事的奪冠隊伍，幾乎沒有任何一隊的奪冠之路是從頭到尾一帆風順的。」隨後他展現出強烈自信，「8強、4強和冠軍賽都將在很短的時間內接連開踢。現在正是我們必須展現出最佳競技狀態的關鍵時刻，也是我們將這段時間所準備的一切毫無保留展現出來的時候了。」