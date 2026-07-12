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▲「2026年福隆國際沙雕藝術季」展出超過 40 座大型主題沙雕，結合許多人氣IP。（圖／福容大飯店福隆店提供）

▲「2026年福隆國際沙雕藝術季」因颱風影響，暫停開放數日。（圖／福容大飯店福隆店提供）

受巴威颱風影響，位於福隆海水浴場的「2026福隆國際沙雕藝術季」也從7月8日起就宣告暫停，並於沙雕展區周邊築起多道防護沙牆，最高達3公尺，以降低長浪及強風對沙雕作品造成的影響。主辦方於昨（11）日巡查評估後，確認目前展區整體狀況良好，多數沙雕作品維持完整，僅有部分作品出現些微損傷，因此公告最快7月13日就可恢復開放。「2026年福隆國際沙雕藝術季」邀請到15 位國內外沙雕藝術家聯手創作，展出超過 40 座大型主題沙雕，結合《侏羅紀世界》、《回到未來》、《大白鯊》、《E.T.》、《史瑞克》、《功夫熊貓》、《馬達加斯加》、《馴龍高手》、《寶貝老闆》與《壞蛋聯盟》等人氣國際IP，打造橫跨世代的沉浸式沙雕展覽。此次因巴威颱風而暫停開放數日，主辦方於昨（11）日巡查評估後，確認目前展區整體狀況良好，其中人氣作品「史瑞克」沙雕依舊屹立不搖。而少部分些微損傷，所以後續將視海象、風浪及現場安全狀況，安排專業沙雕團隊進場進行修復及展區整理，本次受颱風影響，福容大飯店福隆原先接近九成的住房率，下降至約一至二成。飯店也表示，將於颱風過後加速進行周邊環境整理及設施巡檢，期盼儘速恢復正常營運與旅遊秩序，迎接旅客再次走訪福隆。