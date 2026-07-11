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哈蘭德本來應該是英格蘭隊？選擇挪威原因本人親自解答

「我在英國住了3年半到4年，但之後在挪威生活很長一段時間，所以選擇挪威是很自然的事情。」

▲為何選擇挪威踢球？哈蘭德表示：「我在英國住了3年半到4年，但之後在挪威生活很長一段時間，所以選擇挪威是很自然的事情。」（圖／挪威男足官方X）

世界盃8強公認最狂一場！哈蘭德親自驗貨「曼城隊友守備能力」

包括史東斯 （John Stones）、格伊（Marc Guéh）、奧萊利（Nico O'Reilly）等人，根本是一場「曼城大內鬥」，哈蘭德也將正面對決隊友，親自驗貨曼城隊友的守備能力。

▲挪威哈蘭德（Erling Haaland）將在8強賽領隊對陣英格蘭，其英格蘭陣容中有許多自己曼城隊友，由哈蘭德親自驗貨隊友的防守實力。（圖／美聯社／達志影像）

挪威「進球機器魔人」哈蘭德（Erling Haaland）即將領軍對陣強敵英格蘭，賽前有趣的小故事引起討論，其實哈蘭德其實出生在英格蘭，原本是有可能出現在英格蘭國家隊中，但因為父親後來退役搬回挪威，所以他最終以自己身為挪威人感到驕傲而選擇英格蘭。除了哈蘭德身世背景故事引起熱議外，這場將是球迷公認8強賽中最受期待、最狂的一場比賽，其原因就是因為哈蘭德跟對手英格蘭陣容裡，有許多自己在曼城的隊友，都是踢中後衛的球員，哈蘭德將親自驗證曼城後衛的硬實力。哈蘭德出生於英格蘭西約克郡的里茲，2000年7月21日，他的父親阿爾菲・哈蘭德（Alfie Haaland）效力英超球隊曼城，哈蘭德在4歲之前都是在英格蘭度過，直到2003年哈蘭德父親因傷退休後，全家就返回挪威西南部小鎮布呂訥定居，從幼兒園、學校到足球啟蒙與青訓生涯，哈蘭德幾乎所有成長軌跡都留在挪威。事實上，哈蘭德確實有資格代表英格蘭出賽，外界好奇為何不幫英格蘭踢球？哈蘭德曾經在2023年解答：他提到：「你永遠不知道，而英格蘭足總也知道，自己絕對不可能有機會可以得到這位超級神射手，前英格蘭主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）2020年就曾坦言：「當哈蘭德在嶄露頭角的時候，他早就進入挪威青年國家隊體系。」除了哈蘭德身世背景引起討論之外，球迷對於這場賽事期待值之所以很高，是因為在英格蘭的陣容裡面，有同樣跟哈蘭德一樣都效力於英超曼城的隊友，而且全部都是中後衛的球員，採訪中有記者詢問哈蘭德，「這場比賽根本是英超版地獄內鬥，對手都是你俱樂部中的兄弟，最後還是要相愛相殺的感覺如何？」哈蘭德則回應：「這場比賽絕對很特殊，，這場一定會是一場有趣又好看的比賽。」