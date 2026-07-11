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2026年世界盃驚奇不斷，北歐勁旅挪威隊在場上大放異彩，日前以2：1擊退5屆冠軍巴西隊，挺進八強賽。伴隨著球隊的歷史性勝利，挪威球員與球迷在看台上掀起了一股「維京划船」的慶祝儀式。然而，在對陣巴西的比賽中，轉播鏡頭卻捕捉到一名挪威鐵粉「眾人皆划我獨坐」，全程臭臉拒絕配合，意外在社群上爆紅。這名名叫拉彭（Emil Lappen）的球迷接受《Sky Sports》訪問時，毫不掩飾自己對這個慶祝動作的不滿。他直言：「歷史完全不是這樣的，所以我完全不想跟著做。」這名被抓包不合群的挪威球迷名叫拉蓬（Emil Lappen）。當全場上萬名挪威支持者隨著節奏瘋狂搖擺、模擬維京人划船出征時，他一個人面無表情地挺直腰桿坐在位子上，顯得格外突兀。拉蓬賽後接受《Sky Sports》採訪時，義正言辭地解釋了他絕對不划船的奇葩原因：「我只是覺得這個慶祝動作蠢斃了，而且非常煩人，我死都不想做。因為這在歷史事實上完全是錯的。維京人當年才不是划船，他們是『開帆船』橫渡大西洋的！」歷史系靈魂上身的拉蓬越講越氣，連挪威隊本屆世界盃特別推出的應援曲《划、划、划》（Ro, Ro, Ro）也一起罵進去：「當這首歌發行時，我就覺得蠢到家了。維京人只有在河流上行駛時才會用划的，要過大西洋絕對是靠風力航行。我坐在那裡一動不動，就是想向大家表達我的不滿，我想我的訊息傳達得很成功。」除了不滿應援動作跟歷史事實不符，拉蓬還痛批這個風靡全美加墨的划船舞，根本只是在無恥地抄襲隔壁鄰居冰島隊當年的神級應援「維京戰吼」：「只是換個動作，根本洗刷不掉它就是抄襲的事實。」拉蓬毫不留情地酸道：「他們（挪威足協）只是想要得到跟冰島當年一樣的轟動效應，所以就隨便改個手勢敷衍了事。」本屆世界盃開打前，挪威隊官方還特別讓球星們換上維京人的傳統服飾、手持道具拍攝寫真，隊長奧德高（Martin Ødegaard）在贏球時更會親自「擊鼓」帶領球迷，近期則改由進球機器哈蘭德（Erling Haaland）擊鼓。當記者問到，接下來挪威將在邁阿密強碰奪冠大熱門英格蘭，如果挪威再度創造奇蹟，他會不會在贏球後破戒、跟著划時，拉蓬態度依然硬氣地表示：「他們想贏什麼冠軍都可以，但我講過，我、絕、不、划、船！」