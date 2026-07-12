《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）熱潮不斷延燒，不少玩家為了搶購熱門陀螺，會透過 Threads、Facebook 社團等社群平台尋找賣家。然而，這股熱潮也遭詐騙集團盯上。台中一名36歲蔡姓男子日前在 Threads 看見有人販售熱門戰鬥陀螺，擔心商品遭搶購一空，急著完成交易，不料一路落入假賣家、假物流與假客服精心設下的陷阱，不到1小時就被騙走13萬元。
根據刑事警察局統計，截至今年7月6日，全台已發生458件與戰鬥陀螺相關的網路詐騙案件，累積財損高達約2290萬元，警方也提醒，熱門玩具如今已成為詐騙集團鎖定的新目標。
擔心買不到熱門陀螺 玩家一步步掉進詐騙陷阱
台中市刑大表示，蔡姓男子日前在 Threads 發現有人販售熱門戰鬥陀螺，雙方談妥價格後，對方表示可透過「7-ELEVEN 賣貨便」寄送商品，並傳送一組「假」物流連結。蔡男依指示輸入收件人及聯絡資料後，網頁跳出「尚未完成實名認證」訊息，要求加入指定 LINE 客服協助處理。此時，詐騙集團便展開第二階段布局。
假客服聲稱帳戶必須完成「驗證」才能順利交易，隨後要求蔡男開啟手機畫面共享功能，並一步步引導操作網路銀行、轉帳、無卡提款，甚至要求翻拍 QR Code 付款資訊，以各種理由騙取帳戶資金。
假賣家、假客服同步演戲 家人提醒才發現13萬元沒了
更誇張的是，在蔡男與假客服聯繫期間，另一頭的假賣家還持續透過聊天訊息催促交易，反覆強調只是進行「帳戶驗證」、「不會真的扣款」，讓一心想搶到熱門陀螺的蔡男完全沒有時間冷靜思考。
直到家人發現他神情異常、一直緊盯手機，不斷操作網銀，立即出聲提醒，他才驚覺帳戶內13萬元早已遭轉走，短短不到1小時便損失慘重。
全台已有458件相關詐騙 熱門玩具成最新目標
根據刑事警察局最新統計，今年截至7月6日止，全台已累積458件與戰鬥陀螺相關的網路詐騙案件，受害財損約2290萬元。詐騙集團多半利用玩家想「搶限定」、「撿便宜」、「怕缺貨」的心理，以低於市價或限量商品吸引買家，再利用假物流網站、假客服及帳戶驗證等話術，一步步誘導受害人操作網銀，最終完成詐騙。
近期除了 Facebook 社團外，Threads 也逐漸成為詐騙集團刊登假交易資訊的新平台，玩家若私下交易，更容易成為鎖定對象。警方提醒，正常物流公司及電商平台不會要求消費者加入私人 LINE 處理訂單，也不會要求操作網路銀行、無卡提款，或提供 OTP 驗證碼、QR Code 等付款資訊。
若交易過程中出現「實名認證」、「帳戶驗證」、「解除限制」、「解除風控」等話術，幾乎都是常見詐騙手法，應立即停止操作，並透過官方客服或撥打165反詐騙專線查證。
隨著《戰鬥陀螺X》熱潮持續，購買熱門商品時應優先選擇官方通路、具交易保障的平台，切勿因擔心缺貨或價格優惠而急於交易，以免想成為「最強陀螺戰士」，最後卻淪為詐騙集團口中的肥羊。
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台中市刑大表示，蔡姓男子日前在 Threads 發現有人販售熱門戰鬥陀螺，雙方談妥價格後，對方表示可透過「7-ELEVEN 賣貨便」寄送商品，並傳送一組「假」物流連結。蔡男依指示輸入收件人及聯絡資料後，網頁跳出「尚未完成實名認證」訊息，要求加入指定 LINE 客服協助處理。此時，詐騙集團便展開第二階段布局。
假客服聲稱帳戶必須完成「驗證」才能順利交易，隨後要求蔡男開啟手機畫面共享功能，並一步步引導操作網路銀行、轉帳、無卡提款，甚至要求翻拍 QR Code 付款資訊，以各種理由騙取帳戶資金。
更誇張的是，在蔡男與假客服聯繫期間，另一頭的假賣家還持續透過聊天訊息催促交易，反覆強調只是進行「帳戶驗證」、「不會真的扣款」，讓一心想搶到熱門陀螺的蔡男完全沒有時間冷靜思考。
直到家人發現他神情異常、一直緊盯手機，不斷操作網銀，立即出聲提醒，他才驚覺帳戶內13萬元早已遭轉走，短短不到1小時便損失慘重。
全台已有458件相關詐騙 熱門玩具成最新目標
根據刑事警察局最新統計，今年截至7月6日止，全台已累積458件與戰鬥陀螺相關的網路詐騙案件，受害財損約2290萬元。詐騙集團多半利用玩家想「搶限定」、「撿便宜」、「怕缺貨」的心理，以低於市價或限量商品吸引買家，再利用假物流網站、假客服及帳戶驗證等話術，一步步誘導受害人操作網銀，最終完成詐騙。
近期除了 Facebook 社團外，Threads 也逐漸成為詐騙集團刊登假交易資訊的新平台，玩家若私下交易，更容易成為鎖定對象。警方提醒，正常物流公司及電商平台不會要求消費者加入私人 LINE 處理訂單，也不會要求操作網路銀行、無卡提款，或提供 OTP 驗證碼、QR Code 等付款資訊。
若交易過程中出現「實名認證」、「帳戶驗證」、「解除限制」、「解除風控」等話術，幾乎都是常見詐騙手法，應立即停止操作，並透過官方客服或撥打165反詐騙專線查證。
隨著《戰鬥陀螺X》熱潮持續，購買熱門商品時應優先選擇官方通路、具交易保障的平台，切勿因擔心缺貨或價格優惠而急於交易，以免想成為「最強陀螺戰士」，最後卻淪為詐騙集團口中的肥羊。