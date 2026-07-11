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越南知名度假勝地富國島（Phu Quoc）外海11日下午發生一起嚴重船難。一艘載有36人的觀光快艇在返航途中意外翻覆，導致全船人員落海。經過當地軍警與民間船隻全力搜救，截至傍晚已有21人獲救生還，但仍有15人不幸罹難，死者包括13名男性與2名女性。據了解，船上都是來自印度的旅客。綜合越南媒體報導，意外發生在當地時間11日下午1點左右，這艘由「海洋明珠島公司」（Ocean Pear Island Company）營運的快艇，當時正載著結束行程的遊客準備返回安泰港（An Thoi Port），不料在距Hon May Rut Ngoai島嶼僅400公尺的海域突然傾覆。參與救援的一名當地船長透露，在目擊翻船後，立即駕駛自己的船在5分鐘內趕抵現場，但救援過程極其艱巨。這位船長表示，「當時海面風浪非常大，雖然沒有下雨」。「許多遊客被死死困在底朝天的翻覆船艙內，」該名船長心有餘悸地透露，「我們救上來的人裡面，只有少數幾個人當時還保持著清醒」。海洋明珠島公司表示，涉事船長年約50多歲，在操作船隻方面擁有豐富經驗。目前當局正在對快艇翻覆的確切原因展開深入調查。富國島作為越南最大的島嶼，近年旅遊業正值爆發性成長。根據當地旅遊局最新數據，今年前六個月富國島已接待高達570萬名遊客，比去年同期大幅成長30%，已達成今年度旅遊目標的68%。