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巴威颱風來襲，中央氣象署指出，台灣各地風雨預計在入夜後慢慢趨緩，海陸颱風警報則預估明（12）日凌晨至上午解除。北市府晚間8時宣布，明天正常上班上課。蔣萬安今晚主持會議裁示稱，根據氣象團隊研判，目前颱風中心逐漸向北北西移動，雖然北市風雨入夜後趨緩，預計晚間10時脫離暴風圈，但此時此刻是搶救災跟迅速災後復原的關鍵交接點，要請各單位齊心協力，全力投入市容恢復工作，務必在周一上班前完成災後復原，要請各單位在今晚18時啟動災後復原工作。蔣萬安說，這次颱風因為部分縣市有民眾外出受傷，請觀傳局持續加強宣導，若需要清理居家環境，務必注意路樹、招牌確保自身安全，根據系統統計，現在接獲超過460件災情通報，絕大多數在路樹傾倒約270多件，包括工務局公園處在風雨趨緩後，優先將主幹道的傾倒樹木移除。蔣萬安也提到，北捷今晚8時就會恢復全市全線營運，環保局明晚也會增加垃圾收運。最後他說，災後復原速度跟品質是展現市府團隊效率跟韌性的時候，各單位維持高機動性互相支援，辛苦了，繼續努力。蔣萬安早上也說，今天入夜後致明天清晨，雖然雨勢風勢慢慢趨緩，接下來就是全面進行災後復原的工作，希望以最快的速度恢復市民正常生活。