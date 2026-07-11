我是廣告 請繼續往下閱讀

習慣使用ATM無卡提款的民眾要注意了，多家銀行近期陸續調整無卡提款規範，進一步強化交易安全。台北富邦銀行宣布，自8月4日起，無卡提款服務將新增每月交易限額20萬元。目前北富銀規定，每筆及每日提款上限皆為3萬元，新制上路後，除單筆、單日限制外，還須留意每月累計交易金額。北富銀表示，此次調整僅適用於無卡提款服務，實體金融卡及數位存款帳戶等其他交易額度維持不變。在提款流程方面，北富銀目前仍維持提款序號15分鐘有效期限。民眾可先透過Fubon+行動銀行設定提款金額，取得提款序號或QR Code，再前往ATM輸入序號或掃描QR Code，並輸入無卡提款密碼完成交易；也可直接於ATM選擇無卡提款功能，再以Fubon+掃描ATM畫面的QR Code完成驗證。首次使用無卡提款服務前，須先完成開通，可持金融卡至北富銀ATM設定6至12位數無卡提款密碼，或透過網路銀行搭配讀卡機完成設定。除北富銀外，第一銀行也已調整無卡提款安全機制。第一銀行表示，自6月底起，無卡提款序號有效時間已由15分鐘縮短為10分鐘，降低序號遭冒用的風險。目前第一銀行約有500台ATM提供無卡提款服務，一般帳戶每日提款上限2萬元、每月20萬元；第三類數位存款帳戶每日提款上限則為1萬元。其他銀行也早已設有相關交易限制。中國信託目前無卡提款僅提供新台幣提款服務，每日限額3萬元、每月20萬元，提款序號自服務推出以來即維持10分鐘有效。國泰世華銀行則規定，自行ATM無卡提款單筆及單日限額皆為3萬元，每月最高20萬元；若透過跨行ATM提款，單筆限額2萬元、單日3萬元，每月同樣以20萬元為上限，目前提款序號效期仍維持15分鐘。隨著銀行陸續調整無卡提款規範，民眾未來使用服務時，除了確認單筆及單日提款額度外，也應留意每月交易上限及提款序號有效期限，避免抵達ATM後才發現超過額度或序號失效，影響提款流程。