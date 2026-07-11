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▲金城武樹2014年不敵中颱麥德姆摧殘而倒榻，橫躺在道路邊。（圖／翻攝自許金興臉書）

▲金城武樹復活後，多年來強碰多個颱風，如今依舊佇立在伯朗大道上。（圖／記者朱永強攝）

台東縣池上鄉一顆超過50年樹齡的茄苳樹，因為2013年國際巨星金城武在此拍攝長榮航空廣告而爆紅，從此被稱為「金城武樹」，不過隔年麥德姆颱風來襲，金城武樹不敵狂風暴雨被連根拔起，鄉長還當場喊：「怎麼會這樣！」所幸後來經過搶救，已經更名為「奉茶樹」的金城武樹，如今依然完好屹立在伯朗大道上。約16年前的長榮航空「I see you」形象廣告中，金城武騎著單車穿梭在綠油油的稻田間，並在一棵茄苳大樹下乘涼、優雅地飲用茶水，該支廣告曝光後在全台引發轟動，大批遊客爭相前來朝聖這棵「金城武乘涼大樹」，各界後來便將其暱稱為「金城武樹」。沒想到，2014年7月中颱麥德姆直撲台灣，首當其衝的台東風雨越夜越強，甚至觀測到15級風，金城武樹經過一夜摧殘硬生生倒榻，橫躺在道路邊，當時池上鄉長林文堂、新興村長許金興和農民一早趕到伯朗大道，眼見台東熱門觀光景點躺在田裡，還難過地說「怎麼會這樣」。事後，台東縣政府和長榮航空特別邀請日本天皇御用樹醫山下得男等人來台搶救金城武樹，經過台日樹醫團隊的悉心治療與扶正，該樹不久便重獲新生，目前老樹不僅依舊健在，還持續生長茁壯，甚至因為生長過於旺盛，還在2025年底再度請來日本樹醫跨海會診，進行根系梳理與健檢。