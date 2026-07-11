「挪威神鋒」哈蘭德（Erling Haaland）在2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）憑藉出色的進球能力以及個人魅力，在本屆賽事虜獲了全球無數球迷，日前《The Athletic》報導，哈蘭德一天攝取驚人的6000大卡熱量，讓人好奇，實際吃下來感覺如何。美國哥倫比亞廣播公司《CBS》記者Leigh Kiniry決定親自體驗這份「維京全餐」，從早餐吃到晚餐，Kiniry坦言超崩潰，用盡全身力氣與胃部空間仍不敵這套「哈蘭德模式」，「不論是在球場、餐桌上，這個世界上恐怕沒有幾個人能追得上這位『進擊的維京人』。」
哈蘭德「維京全餐」是什麼概念？ 美記者實際體驗
日前報導，哈蘭德在密集訓練與高強度比賽期間，每天會攝取高達6000大卡的熱量。這些熱量大部分來自簡單、富含高蛋白質的餐點，食材多數源自他最鍾愛的農場、熟食店與肉舖，而這份驚人的「維京全餐」，普通人吃下來會是什麼感覺？美國哥倫比亞廣播公司《CBS》記者Leigh Kiniry決定親自體驗一下，像維京人一樣瘋狂進食到底是種什麼感覺。
首先是早餐，Kiniry指出，極其驚人，包含4顆炒蛋、2片厚切酸種麵包、一大碗希臘優格配莓果，以及一杯加入些許楓糖糖漿的黑咖啡，「這頓早餐已經讓我飽腹感十足，但由於哈蘭德曾提過他平時會喝生乳，於是我又灌下了一整瓶濃郁香醇的生乳，來搭配這頓本就無比飽足的早餐。」
吃到午餐就已經懷疑人生 晚餐完全吞不下
到了午餐時間，Kiniry說自己開始懷疑人生了，「然而，這趟挑戰任務才剛要開始。」Kiniry前往哈蘭德最愛的義式快餐店，點了份「哈蘭德三明治（The Haaland）」，內餡塞滿了帕爾馬火腿、布拉塔起司、青醬、日曬番茄乾並淋上松露油，全部夾進一條長達一呎（約30公分）的新鮮義式扁麵包裡，「吃這頓飯的過程，簡直是一場不折不扣的肉體掙扎。」
重頭戲還在後頭，Kiniry直言，讓他感到無比焦慮的是晚餐，因為哈蘭德是瘋狂的牛排愛好者。Kiniry說，既然要完整體驗「哈蘭德模式」，那就必須來一塊巨無霸厚切牛排，「服務生告訴我們，哈蘭德每次來都習慣點一份骨髓當作配菜，於是我也決定用它來為這頓晚餐揭開序幕。」
Kiniry說，在胃袋早已撐飽、且沒有任何麵包或紅酒來幫忙順口解膩的情況下，這份濃郁的骨髓差點成了擊垮自己的最後一根稻草，「隨後，主角牛排端上桌了。那是一塊表面帶著誘人炙烤焦香、熟度完美的五分熟上等牛排，重量達到了令人瞠目結舌的2.6磅（約 1.18 公斤）。」
體驗一天「維京全餐」就舉白旗投降 美記者：「全新敬意、體會」
Kiniry拼盡了全身的力氣與胃部空間去應戰。但最終，不得不宣告舉白旗投降，「想要吃得像這位世界頂級足球員一樣，難度遠比表面上看起來大得多。」Kiniry說，自己只是個年過30歲、擁有3個孩子的媽媽，只想試著跟隨哈蘭德的飲食腳步僅僅24小時而已，「這次的親身經歷，讓我對精英運動員背後那超乎常人的身體極限與肉體需求，有了全新的敬意與體會。吃了這麼多肉，竟然還不能配紅酒？」
親身體驗「維京全餐」後，Kiniry做出總結，「哈蘭德用他的進球、獨特的人格魅力虜獲了全球無數球迷。不論是在球場上瘋狂進球，還是在餐桌上橫掃食物，這個世界上恐怕沒有幾個人能追得上這位『進擊的維京人』。」
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日前報導，哈蘭德在密集訓練與高強度比賽期間，每天會攝取高達6000大卡的熱量。這些熱量大部分來自簡單、富含高蛋白質的餐點，食材多數源自他最鍾愛的農場、熟食店與肉舖，而這份驚人的「維京全餐」，普通人吃下來會是什麼感覺？美國哥倫比亞廣播公司《CBS》記者Leigh Kiniry決定親自體驗一下，像維京人一樣瘋狂進食到底是種什麼感覺。
首先是早餐，Kiniry指出，極其驚人，包含4顆炒蛋、2片厚切酸種麵包、一大碗希臘優格配莓果，以及一杯加入些許楓糖糖漿的黑咖啡，「這頓早餐已經讓我飽腹感十足，但由於哈蘭德曾提過他平時會喝生乳，於是我又灌下了一整瓶濃郁香醇的生乳，來搭配這頓本就無比飽足的早餐。」
吃到午餐就已經懷疑人生 晚餐完全吞不下
到了午餐時間，Kiniry說自己開始懷疑人生了，「然而，這趟挑戰任務才剛要開始。」Kiniry前往哈蘭德最愛的義式快餐店，點了份「哈蘭德三明治（The Haaland）」，內餡塞滿了帕爾馬火腿、布拉塔起司、青醬、日曬番茄乾並淋上松露油，全部夾進一條長達一呎（約30公分）的新鮮義式扁麵包裡，「吃這頓飯的過程，簡直是一場不折不扣的肉體掙扎。」
重頭戲還在後頭，Kiniry直言，讓他感到無比焦慮的是晚餐，因為哈蘭德是瘋狂的牛排愛好者。Kiniry說，既然要完整體驗「哈蘭德模式」，那就必須來一塊巨無霸厚切牛排，「服務生告訴我們，哈蘭德每次來都習慣點一份骨髓當作配菜，於是我也決定用它來為這頓晚餐揭開序幕。」
Kiniry說，在胃袋早已撐飽、且沒有任何麵包或紅酒來幫忙順口解膩的情況下，這份濃郁的骨髓差點成了擊垮自己的最後一根稻草，「隨後，主角牛排端上桌了。那是一塊表面帶著誘人炙烤焦香、熟度完美的五分熟上等牛排，重量達到了令人瞠目結舌的2.6磅（約 1.18 公斤）。」
體驗一天「維京全餐」就舉白旗投降 美記者：「全新敬意、體會」
Kiniry拼盡了全身的力氣與胃部空間去應戰。但最終，不得不宣告舉白旗投降，「想要吃得像這位世界頂級足球員一樣，難度遠比表面上看起來大得多。」Kiniry說，自己只是個年過30歲、擁有3個孩子的媽媽，只想試著跟隨哈蘭德的飲食腳步僅僅24小時而已，「這次的親身經歷，讓我對精英運動員背後那超乎常人的身體極限與肉體需求，有了全新的敬意與體會。吃了這麼多肉，竟然還不能配紅酒？」
親身體驗「維京全餐」後，Kiniry做出總結，「哈蘭德用他的進球、獨特的人格魅力虜獲了全球無數球迷。不論是在球場上瘋狂進球，還是在餐桌上橫掃食物，這個世界上恐怕沒有幾個人能追得上這位『進擊的維京人』。」
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