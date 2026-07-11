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包含4顆炒蛋、2片厚切酸種麵包、一大碗希臘優格配莓果，以及一杯加入些許楓糖糖漿的黑咖啡

內餡塞滿了帕爾馬火腿、布拉塔起司、青醬、日曬番茄乾並淋上松露油，全部夾進一條長達一呎（約30公分）的新鮮義式扁麵包裡

那是一塊表面帶著誘人炙烤焦香、熟度完美的五分熟上等牛排，重量達到了令人瞠目結舌的2.6磅（約 1.18 公斤）

吃了這麼多肉，竟然還不能配紅酒？