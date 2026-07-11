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巴威颱風逐漸遠離台灣，北捷公司稍早宣布，因風速已降至營運標準，臺北捷運軌道巡檢作業完成，將於20時起，恢復文湖線及高運量高架、平面路段行駛。北捷公司在巴威颱風工作會報表示，今天下午6時10分已經達到復駛條件，兩個小時內沒有出現10級瞬間陣風，10分鐘以內平均風力7級風以下，已經派遣人員進行巡檢，執行障礙物排除，預計今晚8時恢復全線營運，明天早上可依據原先班表正常營運；貓空纜車、小巨蛋、兒童新樂園明早也會正常營運。北捷公司說，各路線班距如下：1.淡水信義線、板南線、松山新店線及文湖線班距約12分鐘。2.中和新蘆線班距約12分鐘(南勢角-大橋頭重疊區段約6分鐘)。3.新北投支線班距約15分鐘、小碧潭支線班距約20分鐘。