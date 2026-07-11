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芝加哥公牛隊今（11）日發布官方聲明，宣布球隊在牽涉布魯克林籃網、夏洛特黃蜂與明尼蘇達灰狼的「四方交易」中，成功網羅了禁區悍將克拉克斯頓（Nic Claxton）。在交易完成前，公牛隊也先行執行了前鋒蓋伊（Mouhamadou Gueye）的球隊選擇權，並將其作為交易籌碼送往黃蜂。現年27歲、即將迎來生涯第8個NBA賽季的克拉克斯頓，身高6呎11吋、體重228磅。自2019年NBA選秀會以第31順位被籃網選中後，他前7個賽季皆效力於布魯克林。他在籃網期間共出賽380場（其中297場先發），場均上場26.2分鐘，繳出 10.6分、7.6籃板、2.1助攻與1.6阻攻 的優異成績，整體投籃命中率高達62.2%。他在籃網隊史也留下了多項輝煌紀錄：投籃命中率： 隊史排名第2（62.2%）總阻攻數： 隊史排名第4（611次）場均阻攻： 隊史並列第5（1.6次）克拉克斯頓在禁區的威嚇力與終結能力備受聯盟肯定。他在2022-23賽季以高達70.5%的命中率稱霸全聯盟，並在職業生涯中共有三個賽季的投籃命中率名列聯盟前10名（包含22-23、23-24、25-26賽季）。此外，他在籃板與阻攻上的貢獻同樣亮眼，曾在2022-23與2023-24賽季達成場均至少9籃板的成就（23-24賽季更創下生涯新高的9.9次），並兩度達成場均超過2次阻攻的傲人紀錄。面對這位自選秀起便一路栽培的禁區大將離隊，籃網總經理馬克斯（Sean Marks）也特別表達了不捨與祝福：「要做出與尼古拉斯（克拉克斯頓）分道揚鑣的決定並不簡單。在效力球隊的七個賽季裡，他一直是籃網與布魯克林區的優秀代表。能夠見證他在籃網期間作為球員與個人不斷成長，是一件令人欣慰的事情。我們非常感謝他在這裡帶來的影響，並祝願他與家人未來一切順利。他也將永遠是籃網大家庭的一員。」作為這筆四方交易的一部分，公牛隊前鋒蓋伊被送往夏洛特黃蜂。蓋伊在效力公牛期間僅短暫出賽過2場，場均上場22.5分鐘，留下8.0分、3.0籃板與3.0助攻的成績。隨著各隊補強計畫塵埃落定，這筆四方交易不僅牽動了東、西區的戰力版圖，克拉克斯頓的強勢加盟也預期將為公牛隊的禁區防守與進攻效率帶來立竿見影的升級。