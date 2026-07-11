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▲台電公司鳳山區營業處為因應巴威颱風來襲，全力投入搶修工作。(圖／記者黃守作攝)

▲台電公司鳳山區營業處為因應巴威颱風來襲，工程人員前進那瑪夏及桃源拉芙蘭里地區，全力投入搶修工作。(圖／台電公司鳳山區營業處提供)

▲台電公司鳳山區營業處為因應巴威颱風來襲，工程人員前進那瑪夏及桃源拉芙蘭里地區，全力投入搶修工作。(圖／台電公司鳳山區營業處提供)

台電公司鳳山區營業處因應巴威颱風來襲，工程人員於今(11)日，前進那瑪夏及桃源拉芙蘭里地區，全力投入搶修工作，至晚間已復電逾94%。台電公司鳳山區營業處處長黃明舜表示，巴威颱風於今(11)日暴風圈影響全台，台電鳳山區營業處嚴陣以待，全力投入搶修工作，為降低山區受颱風災害的影響，該處工程人員10日已進駐那瑪夏及桃源拉芙蘭里地區，第一時間全面展開搶修工作。黃明舜說，受巴威颱風挾帶間歇性強風豪雨之影響，該處轄區累計曾停電6467戶，主要停電區域集中在大樹及內門等地區，均是因樹木傾倒造成斷線所引起的事故，在台電人員全力搶修下，截至晚間，已有超過94%的住戶恢復供電，僅剩約398戶持續積極搶修中，預計深夜完成搶修工作。鳳山區營業處處長黃明舜指出，由於巴威颱風結構紮實，強風導致多處電力設備受損，為增進搶修效率，台電鳳山區營業處與高雄市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向高雄政府及當地村里長提出支援請求，以協助清除倒斷樹木、招牌等障礙物，也蒙政府各級單位第一時間處理，因此加快復電速度。黃明舜說，倘仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線或可透過台電公司網站的「颱風停復電資訊」專區或下載使用台灣電力APP查詢或通報停電資訊，告知停電的住址及聯絡方式，該處將於接獲通報後儘速前往修復，另提醒民眾如發現電線掉落或外露，請立即通報台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以免發生觸電危險。