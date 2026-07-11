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北市府今（11）早召開巴威颱風工作會報，台大氣象團隊指出，因為陽明山擋住巴威颱風北風，預計9時轉成西北風後，風力會逐漸上升，遭部分網友質疑，陽明山最高峰七星山才1120公尺，沒辦法擔任護國神山。對此，氣象團隊晚間澄清，他們沒直接說「陽明山擋住颱風」這個標題，而是說颱風北邊通過時，低於陽明山高度1公里的氣流，會繞過山才進入臺北市，比原先迎風面風速更弱。氣象團隊今早在巴威颱風第4次工作會報指出，目前颱風帶進來環流是偏北風，陽明山會擋住進來的北風，目前盆地內的風力還不是最高的時間，目前為止測量到的風力，山區最大是大屯山跟文化大學，已經出現12級陣風；那平地最大陣風是在科教館、石牌有9 級；那其他區域最大是文山區7級、其他地區約6級的情況。陣風預計在9時轉成西北風之後，風力會逐漸上升。台大氣象團隊修先生晚間澄清，原本預計比較大的風力在颱風往西邊移動後，從北風轉成西北風，會從淡水河吹進來，平地的風力沒有被陽明山阻擋的，風力直接外海轉內陸，感受上會比較大。修先生也說，今天大約9點到10點後轉西北風，相較3點到8點之間的風是比較高的。