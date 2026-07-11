我是廣告 請繼續往下閱讀

川普嗆敢暗殺就「徹底毀滅」

穆吉塔巴缺席喪禮「至今未公開露面」

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）11日發表聲明，誓言必為其父親、前伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）實施復仇。就在穆吉塔巴聲明前不久，美國總統川普（Donald Trump）才警告，揚言若伊朗試圖暗殺他，美軍將「徹底毀滅」伊朗。根據《CNN》報導，伊朗官媒法斯通訊社發布穆吉塔巴的聲明，穆吉塔巴表示，「復仇是我們整個國家的訴求，且勢在必行。我們承諾，定將從那些罪大惡極且聲名狼藉的兇手手中，為殉難的領袖以及這兩場戰爭中所有殉道者的血討回公道」。穆吉塔巴強調，「這些罪犯的名單從上到下都已被記錄在案，他們想在床上安詳老死的願望，將會隨他們一同帶入墳墓。他們必須知道，這項復仇行動絕不取決於我或其他官員的存在」。聲明還指出，無論伊朗領導層身在何處，這項復仇承諾都將在「近期內」實現。據知情人士透露，以色列情報官員近期向川普政府通報了關於伊朗意圖暗殺美國領導人的潛在威脅。一名以色列消息來源表示，這些威脅確實反映了德黑蘭強硬派之中某些人士的意圖。不過，兩名熟悉此事的美國知情人士則指出，根據美方最新的情報評估，目前並無跡象表明伊朗已制定出針對川普的「具體新陰謀」；現階段掌握到的，主要是不同伊朗內部派系持續不斷、宣稱要發動襲擊的「口頭宣言」。對此，川普連續發出警告，威脅伊朗若試圖對暗殺他，美軍將發射上千枚飛彈「徹底毀滅」伊朗。同時，自接掌大權以來，穆吉塔巴至今仍未公開露面，也沒有公開參加父親哈米尼的喪禮，再度引發外界質疑。外界普遍認為，穆吉塔巴在今年2月一場由美以聯手發動的致命襲擊中受了重傷。自美伊戰爭爆發以來，穆吉塔巴便一直處於隱匿狀態，從未公開展示面容，亦未曾發表錄音談話，僅透過幕僚發布書面聲明與支持者溝通。