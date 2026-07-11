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台鐵表示，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，明日各級列車行駛概況如下：

西部幹線（基隆=潮州）

東部幹線（樹林=花蓮=台東）

南迴線（新左營=台東）

支線

觀光列車

巴威颱風來襲，全台多個縣市11日停班課，預計明（12）日清晨台灣本島將脫離暴風圈。台鐵說明，明日除了平溪線及內灣線竹中=內灣間停駛外，其餘路線各級列車自首班車起正常行駛。正常行駛。正常行駛。正常行駛。平溪線及內灣線竹中=內灣間停駛，其餘支線均正常行駛。平溪線雨量達行動值，明日12時前停駛，經巡查確保路線安全無虞後再恢復行駛。因目前公路有災損情形，將視公路搶修情況機動辦理公路接駁。內灣線沿線3處邊坡土石滑落，預計明日24時完成復原作業，預計竹中=內灣間自8時起辦理公路接駁作業。藍皮解憂號、海風號、山嵐號及環島之星正常行駛。台鐵說明，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。出門前詢問列車最新運行資訊可利用台鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)；或各就近車站查詢。