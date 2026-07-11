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巴威中心還在台灣北方！北部縣市、連江持續警戒

氣象署續發豪雨特報！6縣市慎防超大豪雨

▲中央氣象署今（11）日20:25發布豪雨特報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

◾超大豪雨：

◾大豪雨：

明天的天氣

巴威颱風逐漸遠離台灣，但今晚還是不可掉以輕心！中央氣象署今（11）日晚間8時30分發布最新颱風警報，巴威目前仍是中度颱風的強度，中心目前位於台北北方約290公里海面，正以每小時26轉19公里速度向西北轉北北西移動。苗栗地區雖已脫離暴風圈，但新竹以北、宜蘭及馬祖仍籠罩在威脅之中，新北市等6縣市晚間仍需嚴防超大豪雨。據最新資料，巴威颱風中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺。陸上警戒範圍包括新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹及馬祖；海上警戒範圍則涵蓋台灣北部海面、海峽北部及東北部海面，提醒上述地區航行及作業船隻嚴加戒備。氣象署今（11）日晚間8時25分發布最新豪雨特報，提醒受到颱風及其外圍環流影響新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、雲林縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、雲林縣山區北海岸、臺北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區、嘉義縣山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區：基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、臺南市、高雄市山區：臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣山區、馬祖地區中央氣象署表示，明（12）日颱風逐漸遠離，整體風雨趨緩，風場轉為西南風，迎風面中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，清晨之前中南部山區有局部大雨發生的機率，北部、宜蘭地區亦有局部短暫陣雨機會，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。溫度方面，中部以北及東半部高溫約33至35度，南部高溫約31、32度，花東縱谷因西南風沉降，局部會來到36度左右高溫，外出請多補充水分避免中暑。