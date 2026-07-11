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▲小S（如圖）因為不做早餐而被許老三情勒又嗆告，讓她超級傻眼，母女相愛相殺的互動相當爆笑。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）

中颱巴威襲台，10、11日幾乎全台停止上班、上課2天，不少媽媽因為必須在家育兒而感到崩潰，就連貴為綜藝天后的小S（徐熙娣）也不例外，本人曾經分享被小女兒許老三（Alice）情勒做早餐，自己以很累為由婉拒，還遭么女當面威脅「難道妳是希望我沒東西吃嗎？知不知道妳這樣是想要餓死我？我可以告妳」。小S兩年前在節目《小姐不熙娣》分享，當天錄影時正逢颱風撲台而再度停班課，已經做了好幾天三餐的她累到手快廢掉，早上出門前便跟女兒說「今天就不幫妳們準備三餐囉」，沒想到，許老三就回說：「為什麼妳不在出門上班前幫我煮個早餐呢？」由於許老三想吃飯糰，備菜加上製作要花不少時間，小S便回「可是媽媽會很累耶」並搭配垮臉的表情，得到的是許老三如小大人般的情勒術，對方說：「怎麼樣？難道妳是希望我沒東西吃嗎？知不知道妳這樣是想要餓死我？我可以告妳！」小S一聽許老三這樣說當場傻眼，解釋稱自己並沒有要餓死女兒的意思，可以以其他方法，如請來接她上班的工作人員順便買個三角飯糰，但許老三拒絕，再問小S「那妳就起來做一下會怎麼樣？」結果小S表示，早上還是幫愛女做了飯糰，所幸許老三吃得很滿足，她才驕傲地拎著包包出門工作，戲劇化的母女互動讓全場來賓笑翻。