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柴犬風雨無阻！巴威強襲照樣散步 飼主苦笑：颱風假不存在

▲颱風天即使狂風暴雨還是要出門上廁所、散步的紅衣柴柴。（圖／翻攝自Threads@_1207j）

▲柴柴颱風天到公園自己幫自己抓癢，很自得其樂。（圖／翻攝自Threads@donron119）

▲颱風天網友從自家窗戶往外看，意外撞見「三柴鼎立」的局面。（圖／翻攝自Threads@yuchih__chiu）

巴威加速西進！最快明晨暴風圈脫離台灣本島

▲巴威颱風襲台，暴風圈已進入台中以北、南投、宜花東陸地，各地風雨將持續至深夜。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中颱巴威持續影響台灣，各地風強雨大，不過有一群人被目睹必定會在颱風天外出，就是柴犬的飼主，相關畫面在Threads掀起熱烈討論。對此，網友們笑稱「柴犬的字典裡沒有颱風假」、「人柴兩濕」、「風雨無阻才是柴犬」。許多柴犬飼主直言，即使碰上颱風天，愛犬仍照樣吵著出門散步，甚至有人從住家往下看，就發現三組飼主同時遛柴犬，讓全場都笑翻了。不少飼主貼出冒雨遛狗的照片表示，「風雨無阻就屬你最快樂，養柴犬的都懂」、「柴犬主人對抗巴威颱風，回到家連雨傘都壞了」。還有一名網友分享，老公從住家往樓下看見有三組不同飼主在雨中遛狗，原PO一聽立刻猜是柴犬，讓老公直呼：「妳怎麼知道？還三隻！」讓她哭笑不得。貼文曝光後，網友們紛紛笑瘋留言，「當養到柴犬，除了超大洪水跟龍捲風以外，刮大風下大雨大雪都要出門尿尿、發呆、罰站」、「颱風季的公園都是柴柴」、「看到好幾個柴犬相遇的場面，柴犬們還會互看」、「柴犬的字典裡沒有颱風假，只有雷打不動的散步表」、「真的是人柴兩濕」。至於颱風最新動態，中央氣象署科長林伯東表示，受到巴威北側高壓導引氣流增強影響，颱風近3小時向西移動速度明顯加快，後續將以每小時約30公里速度朝中國大陸前進。林伯東指出，目前環境已逐漸不利颱風持續發展，預估今晚巴威強度及暴風半徑都將進一步縮小。若依目前路徑推估，暴風圈最快可望於明天凌晨至清晨脫離台灣本島，但因馬祖仍位於暴風圈內，因此海上及陸上颱風警報不會立即解除，待巴威完全遠離馬祖後，氣象署才會宣布解除海陸警報。