巴威颱風來襲，全台多個縣市11日停班課，預計明（12）日清晨台灣本島將脫離暴風圈。而最新的海陸空交通運輸狀況，《NOWNEWS今日新聞》也整理資訊提供民眾掌握。
海運部分停航
航港局說明，明（12）日共有14航線，計101航次停航：
基隆-馬祖：部分停航（開航1航次、停航2航次，基隆往馬祖1航次是否確定將於12日上午11:00公告）。
南竿福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。
北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次） 。
金門-石井：全部停航（4航次）。
金門-五通：部分停航（上午停航10航次、下午航班（14航次）俟天候狀況再行公告）。
富岡-綠島：部分停航（開航4航次、停航9航次）。
富岡-蘭嶼：全部停航（4航次）。
蘭嶼-綠島：全部停航（1航次）。
後壁湖-蘭嶼：全部停航（6航次）。
高雄-馬公：全部停航（1航次）。
布袋-馬公：全部停航（2航次）。
台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航（2航次）。
東港-小琉球：全部停航（46航次）。
鹽埔-小琉球：全部停航（6航次）。
航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。
國內外航線
華航
受巴威颱風影響，預計台灣時間7月10日18點至7月12日期間往返台灣班機時間可能會有提前、取消、延遲等異動，建議旅客應於出發至機場前利用華航官網/App查詢即時航班動態。
長榮
受颱風巴威(BAVI) 影響，長榮往返台灣各機場班機將可能取消或調整起降時間，建議隨時注意航班狀況，可查閱官網航班到離動態。
星宇航空
受巴威颱風影響，星宇航空表示，部分航班可能有所異動，請參閱「星宇航空班機異動資訊」。
為協助旅客疏運，星宇航空將於7月13日增派班機，航班資訊如下：
JX1870 12:50-15:30 台北飛往沖繩
JX1871 16:40-17:15 沖繩飛往台北
虎航
航班取消
IT200/IT280/IT216/IT217 台灣往返東京
IT284/IT210 台灣前往大阪關西
IT240/IT241 桃園往返福岡
IT236 桃園前往函館
IT234 桃園前往札幌新千歲
航班提前
IT281 東京成田前往高雄
航班延後
IT246/IT247 桃園往返佐賀
IT256/IT257 桃園往返秋田
IT230/IT231 桃園往返沖繩那霸
IT212 桃園前往大阪關西
IT603 首爾仁川前往桃園
IT252/IT253 桃園往返小松
立榮航空
受巴威颱風影響，立榮航空7月12日除了往返馬祖航班全天取消，松山、台中航班於上午10點後恢復營運；其他航線航班全天正常營運。為協助疏運旅客，將加開以下航班：
B7-9351高雄-澎湖
B7-9372澎湖-松山
B7-9365高雄-金門
B7-9361高雄-金門
B7-9381松山-金門
B7-9382金門-松山
華信航空
國內線航班取消
松山-金門 AE1261、AE1262、AE1263、AE1264
松山-澎湖 AE361、AE362、AE2361、AE2362、AE365、AE366
松山-馬祖 AE7901、AE7902
松山-台東 AE391、AE392
台中-澎湖 AE781、AE782、AE783、AE784
台中-金門 AE761、AE762
台中-花蓮 AE731、AE732
高雄-花蓮 AE7931、AE7932
高雄-澎湖 AE355、AE356
國內線新增航班
松山-金門 AE1291
金門-松山 AE1282、AE1284、AE1292
高雄-澎湖 AE347、AE349
澎湖-高雄 AE348、AE350
國內線時間異動航班
台北-澎湖 AE2369 改為12:55起飛
台中-澎湖 AE779 改為10:00起飛、AE797 改為18:25起飛
澎湖-台北 AE2378 改為11:20起飛、AE2370 改為14:30起飛
國泰航空
CX407 台北-香港取消
CX449 高雄-香港取消
雙鐵正常營運
台鐵
明日除了平溪線及內灣線竹中=內灣間停駛外，其餘路線各級列車自首班車起正常行駛。
西部幹線（基隆=潮州）
正常行駛。
東部幹線（樹林=花蓮=台東）
正常行駛。
南迴線（新左營=台東）
正常行駛。
支線
平溪線及內灣線竹中=內灣間停駛，其餘支線均正常行駛。
平溪線雨量達行動值，明日12時前停駛，經巡查確保路線安全無虞後再恢復行駛。因目前公路有災損情形，將視公路搶修情況機動辦理公路接駁。
內灣線沿線3處邊坡土石滑落，預計明日24時完成復原作業，預計竹中=內灣間自8時起辦理公路接駁作業。
觀光列車
藍皮解憂號、海風號、山嵐號及環島之星正常行駛。
台鐵說明，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。
高鐵
台灣高鐵公司宣布，12日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，敬請旅客安心搭乘。
高鐵表示，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。
颱風期間部分地區仍可能出現較大風雨，高鐵再次呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾，務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。
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航港局說明，明（12）日共有14航線，計101航次停航：
基隆-馬祖：部分停航（開航1航次、停航2航次，基隆往馬祖1航次是否確定將於12日上午11:00公告）。
南竿福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。
北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次） 。
金門-石井：全部停航（4航次）。
金門-五通：部分停航（上午停航10航次、下午航班（14航次）俟天候狀況再行公告）。
富岡-綠島：部分停航（開航4航次、停航9航次）。
富岡-蘭嶼：全部停航（4航次）。
蘭嶼-綠島：全部停航（1航次）。
後壁湖-蘭嶼：全部停航（6航次）。
高雄-馬公：全部停航（1航次）。
布袋-馬公：全部停航（2航次）。
台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航（2航次）。
東港-小琉球：全部停航（46航次）。
鹽埔-小琉球：全部停航（6航次）。
航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。
華航
受巴威颱風影響，預計台灣時間7月10日18點至7月12日期間往返台灣班機時間可能會有提前、取消、延遲等異動，建議旅客應於出發至機場前利用華航官網/App查詢即時航班動態。
長榮
受颱風巴威(BAVI) 影響，長榮往返台灣各機場班機將可能取消或調整起降時間，建議隨時注意航班狀況，可查閱官網航班到離動態。
星宇航空
受巴威颱風影響，星宇航空表示，部分航班可能有所異動，請參閱「星宇航空班機異動資訊」。
為協助旅客疏運，星宇航空將於7月13日增派班機，航班資訊如下：
JX1870 12:50-15:30 台北飛往沖繩
JX1871 16:40-17:15 沖繩飛往台北
虎航
航班取消
IT200/IT280/IT216/IT217 台灣往返東京
IT284/IT210 台灣前往大阪關西
IT240/IT241 桃園往返福岡
IT236 桃園前往函館
IT234 桃園前往札幌新千歲
航班提前
IT281 東京成田前往高雄
航班延後
IT246/IT247 桃園往返佐賀
IT256/IT257 桃園往返秋田
IT230/IT231 桃園往返沖繩那霸
IT212 桃園前往大阪關西
IT603 首爾仁川前往桃園
IT252/IT253 桃園往返小松
立榮航空
受巴威颱風影響，立榮航空7月12日除了往返馬祖航班全天取消，松山、台中航班於上午10點後恢復營運；其他航線航班全天正常營運。為協助疏運旅客，將加開以下航班：
B7-9351高雄-澎湖
B7-9372澎湖-松山
B7-9365高雄-金門
B7-9361高雄-金門
B7-9381松山-金門
B7-9382金門-松山
華信航空
國內線航班取消
松山-金門 AE1261、AE1262、AE1263、AE1264
松山-澎湖 AE361、AE362、AE2361、AE2362、AE365、AE366
松山-馬祖 AE7901、AE7902
松山-台東 AE391、AE392
台中-澎湖 AE781、AE782、AE783、AE784
台中-金門 AE761、AE762
台中-花蓮 AE731、AE732
高雄-花蓮 AE7931、AE7932
高雄-澎湖 AE355、AE356
國內線新增航班
松山-金門 AE1291
金門-松山 AE1282、AE1284、AE1292
高雄-澎湖 AE347、AE349
澎湖-高雄 AE348、AE350
國內線時間異動航班
台北-澎湖 AE2369 改為12:55起飛
台中-澎湖 AE779 改為10:00起飛、AE797 改為18:25起飛
澎湖-台北 AE2378 改為11:20起飛、AE2370 改為14:30起飛
國泰航空
CX407 台北-香港取消
CX449 高雄-香港取消
雙鐵正常營運
台鐵
明日除了平溪線及內灣線竹中=內灣間停駛外，其餘路線各級列車自首班車起正常行駛。
西部幹線（基隆=潮州）
正常行駛。
東部幹線（樹林=花蓮=台東）
正常行駛。
南迴線（新左營=台東）
正常行駛。
支線
平溪線及內灣線竹中=內灣間停駛，其餘支線均正常行駛。
平溪線雨量達行動值，明日12時前停駛，經巡查確保路線安全無虞後再恢復行駛。因目前公路有災損情形，將視公路搶修情況機動辦理公路接駁。
內灣線沿線3處邊坡土石滑落，預計明日24時完成復原作業，預計竹中=內灣間自8時起辦理公路接駁作業。
觀光列車
藍皮解憂號、海風號、山嵐號及環島之星正常行駛。
台鐵說明，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。
高鐵
台灣高鐵公司宣布，12日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，敬請旅客安心搭乘。
高鐵表示，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。
颱風期間部分地區仍可能出現較大風雨，高鐵再次呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾，務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。
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