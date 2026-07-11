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溫布頓網球錦標賽第13天賽程於11日展開，在輪椅女單決賽中，名列第1種子的32歲日本好手上地結衣交手第2種子、生涯29座大滿貫冠軍、2021年帕運會金牌得主荷蘭名將迪德·德弗羅特（Diede de Groot）。最終上地結衣以6：0、6：0的壓倒性比分直落二獲勝，不僅奪下生涯首座溫網冠軍，更順利達成「生涯金滿貫」的悲願。上地結衣從第1盤就展現壓倒性實力，面對發球狀態不佳的對手，她將失誤降到最低並持續得分，最後以本場比賽首記愛斯球霸氣收下首盤的6-0。第2盤對手依然失誤頻傳，上地結衣憑藉犀利的回擊與發球掌握比賽節奏。在拿下冠軍點的那一刻，她激動地摀住臉龐喜極而泣。整場比賽僅耗時47分鐘，徹底展現了王者風範。面對上地結衣的強勢發揮，對手迪德·德弗羅特在賽後也心服口服地表示：「結衣，恭喜妳。我今天真的毫無勝算。」在頒獎典禮上，上地結衣流下感動的淚水，她感性地分享奪冠心聲：「這對我來說意義非凡。在本屆賽事中要維持心理狀態非常困難，但今天有許多人給了我支持。能夠與大家分享這個瞬間，我感到非常幸福。」回顧上地結衣的傲人成績，她曾拿下澳網(2017、2020、2025)、法網(2014、2017、2018、2020、2025)以及美網(2014、2017、2025)的單打冠軍，加上2024年巴黎帕運的金牌，唯獨溫網過去的最高成績僅為2022與2025年的亞軍。此次終於在溫網草地封后，讓上地結衣成為繼2021年的迪德·德弗羅特之後，史上第2位達成輪椅網球女單「生涯金滿貫」的選手。同時，她也是繼國枝慎吾與小田凱人後，成功解鎖此偉大成就的日本球員。