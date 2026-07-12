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挪威上萬球迷遍布各地！台灣人愣爆：「都不用上班？」掀熱議

▲挪威本屆世界盃一路淘汰巴西、歷史性挺進8強，全國上下陷入狂歡，除了賽事現場的球迷，首都奧斯陸皇宮前更湧入超過10萬人慶祝。（圖／翻攝The Guardian）

25天有薪年假加共同休假！造就挪威國內、海外應援大軍

▲世界盃期間正逢挪威暑假及「共同休假期」，加上當地依法享有至少25天有薪年假，不少企業還會集體休假3至4周，因此造就龐大海外應援潮。（圖／美聯社／達志影像）

哈蘭德擊鼓領軍！「維京划船舞」成世界盃招牌畫面

▲由哈蘭德帶領全隊與球迷共同演出的「維京划船舞」儀式，成為本屆世界盃最具代表性的應援文化。（圖／路透／達志影像）

▲「維京划船舞」源自挪威古老划船精神、由球迷Ole Frøystad發想的助威方式，透過鼓聲、口號與整齊划船舞動作，象徵團結與並肩作戰，也成功讓全球球迷留下深刻印象。（圖／美聯社／達志影像）

挪威本屆世界盃一路淘汰巴西、歷史性挺進8強，台灣時間12日凌晨5時更是要對戰奪冠熱門隊伍英格蘭。除了場上激戰吸引全球目光，看台上大批身穿紅衣的挪威球迷，也再次以招牌「維京划船舞」應援震撼全場，不少台灣網友好奇，為何挪威球迷總能一路飛往美國替國家隊加油？原來2026世界盃期間正逢挪威暑假及北歐「共同休假期」，加上當地依法享有至少25天有薪年假，不少企業還會集體休假3至4周，讓台灣人全都羨慕爆棚。挪威本屆世界盃成功擊敗南美勁旅巴西，首度闖進世界盃8強，寫下隊史新紀錄。消息傳回國內後，全國掀起慶祝熱潮，首都奧斯陸皇宮前廣場及卡爾約翰大道擠滿紅色人海，據當地媒體估計，光是首都就有超過10萬名球迷參與慶祝活動。當天現場甚至可見挪威王儲哈康與球迷並肩坐在階梯上，一同完成「維京划船舞」應援，展現全民支持國家隊的熱情。不少台灣球迷觀看轉播時，好奇幾乎每場比賽都能看到大量挪威球迷到場助威，甚至在美國各地發起集體划船舞應援。無論是紐約時代廣場紅色階梯、波士頓商場手扶梯、地鐵車廂，甚至街頭，都能看到球迷席地而坐同步划槳，相關影片迅速在網路瘋傳，不少人笑問：「挪威到底哪來這麼多人」、「大家都不用工作嗎？」事實上，本屆世界盃舉辦時間正好落在挪威暑假及北歐著名的「共同休假期（Fellesferien）」。每年夏季，不少企業、工廠及政府機關都會同步安排3至4周集體休假，搭配至少25天法定有薪年假制度，許多人得以規畫長途旅行。不少挪威網友也自豪表示，每年夏天全國一起放假是長久以來的重要文化，加上挪威人均GDP長年名列全球前段班，不少民眾月薪換算約新台幣25萬元起跳，因此有能力飛往世界各地替國家隊加油，形成規模驚人的海外應援軍團。這樣的制度也讓不少台灣網友羨慕不已，紛紛留言表示，「下輩子要投胎做人至少在挪威」、「別人的性命是孔金又包銀」、「挪威就是歐洲的超級天龍人」、「冷知識：挪威國家基金持股台積電幾近2%，一個富到出水的國家」、「台灣一次休三天，公司可能就找不到人」、「夢裡的故鄉在呼喚我」。所謂「維京划船舞（Viking Row）」，已成為本屆世界盃最具代表性的球迷文化。球迷會配合鼓聲及整齊口號，同步做出划船動作，如同維京長船（Drakkar）船員齊心協力向前航行，場面相當壯觀。在6日擊敗巴西後，哈蘭德更親自走到場邊巨大戰鼓前，雙手拿起鼓槌，緩緩敲下第一聲鼓響，全場球迷立即高喊挪威語「Ro！（划）」。隨著鼓點節奏愈來愈快，哈蘭德帶領全隊席地而坐模擬划槳，看台上的數萬球迷也同步呼應，最終在震耳欲聾的歡呼聲中，將晉級喜悅推向最高點。事實上，「維京划船舞」的創意來自挪威球迷Ole Frøystad。他將挪威傳統划船文化融入足球應援，並表示這種集體動作能在艱困時刻帶來團結與冷靜，讓球員感受到球迷始終與他們站在一起。雖然靈感源自8世紀維京長船船員同舟共濟、遠征四方的歷史，但如今已演變成象徵球員與球迷共同奮戰的足球文化，也讓挪威憑藉這套極具特色的應援方式，成功成為本屆世界盃最受矚目的焦點之一。