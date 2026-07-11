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國際足壇傳出悲痛消息。南非國家隊25歲中場傑登・亞當斯（Jayden Adams）驚傳自殺身亡，他數週前才代表南非出戰2026世界盃，並在小組賽3場全數登場。南非足球運動員工會（SAFPU）已發布聲明哀悼，形容這是南非足球「無法估量的巨大損失」。根據英國《衛報》、《太陽報》等外媒報導，效力南非豪門馬梅洛迪日落隊的中場亞當斯離世，得年25歲。亞當斯本屆世界盃代表南非國家隊出賽3場，其中面對墨西哥、捷克皆擔任先發，對韓國則替補登場，幫助南非寫下隊史重要一頁。亞當斯職業生涯曾效力斯泰倫博斯，之後轉戰馬梅洛迪日落，並逐漸成為南非國家隊可用之兵。外媒指出，他累積為國家隊出賽9場，是南非足壇近年備受期待的中場新星之一。令人鼻酸的是，亞當斯離世前不到一天，才在社群平台轉發與女友的合照，畫面看似一切如常，如今噩耗傳出，也讓球迷難以接受。另據talkSPORT報導，亞當斯家屬已要求外界尊重隱私，目前官方並未公布死因。南非媒體先前曾報導，亞當斯的祖母在世界盃期間過世，他仍忍住悲痛出戰隔天對捷克的比賽。至於有消息人士透露，亞當斯生前一直飽受憂鬱症困擾，因此選擇了自行了結生命，但死因目前尚未獲家屬或官方證實。針對亞當斯的驟逝，南非足球運動員工會（SAFPU）隨即發布了正式的哀悼聲明。「SAFPU對馬摩洛迪日落隊及南非國家隊中場球員亞當斯的英年早逝，感到無比悲痛。」工會在聲明中寫道：「亞當斯不久前才剛代表南非參加了2026年FIFA世界盃，他帶著驕傲、勇氣與卓越的表現，承載著國家的希望。他的離世對他的家人、隊友、俱樂部、足球界以及整個國家來說，都是無法估量的巨大損失。」聲明的最後，球員工會也表達了最深切的慰問：「我們向亞當斯的家人、馬摩洛迪日落隊、斯泰倫博斯足球俱樂部、南非國家隊，以及所有生命中曾被他觸動的人，致上最深的哀悼。南非足球失去了一位極具天賦的球員，一位為比賽奉獻的驕傲僕人，以及一個本該還有無限未來的年輕生命。願他的靈魂得到永遠的安息。」