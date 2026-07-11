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官方證實接獲多起通報 關節腫脹、呼吸困難成共通點

美國國家公園管理局（NPS）目前正在調查一起爆發於大峽谷（Grand Canyon）的神秘集體疾病案件。多名曾在科羅拉多河（Colorado River）進行泛舟的遊客，在行程結束後陸續出現發燒、嚴重關節疼痛及類似流感的全身症狀，感染源至今仍撲朔迷離。綜合外媒報導，這起神秘疾病最早是由一位來自猶他州的男子瓦佩特（Matthew Wappett）揭露，他於今年5月參加了一場泛舟旅行，在行程中段只是不小心擦傷了膝蓋，隨後「整個膝蓋就突然紅腫起來」。不僅如此，瓦佩特說自己接續出現嚴重的流感症狀，「那種感覺就像我每天都進行了高強度健身，但實際上我除了坐在那裡以外什麼都沒做」。即便在就醫並服用針對膝蓋發炎的抗生素後，瓦佩特的其他全身性症狀依據持續惡化。感到困惑的他在臉書的泛舟社團發文詢問，這才震驚地發現，許多近期同樣在科羅拉多河泛舟的遊客，均遭遇了幾乎一模一樣的神秘病症。美國國家公園管理局證實，已接獲多起病例通報。這些曾在科羅拉多河大峽谷河段泛舟的民眾，返家後普遍出現發燒、畏寒、極度疲憊、頭痛、呼吸困難、肌肉或全身酸痛、關節或骨頭疼痛，以及局部腫脹等症狀。目前國家公園管理局正與相關單位密切合作，著手審查這些案例並追查潛在的致病源。目前公衛專家主要懷疑的幾項潛在病因包括溪谷熱（Valley Fever）、鉤端螺旋體病（Leptospirosis）、專家也在評估是否為當地的蜱蟲或蚊子叮咬所造成的環境傳染病。波士頓大學新興傳染病中心創辦人巴德里亞博士（Dr. Nahid Bhadelia）表示，雖然這次的集體發病事件「值得引起更多關注」，但目前已計劃前往泛舟的遊客不必過度恐慌，「只要保持警覺即可」。巴德里亞博士指出，「我們目前還不知道這些病例背後是否存在單一、統一的致病原因，這正是公共衛生調查要找出的答案」。在結果出爐前，她建議前往該區域的遊客務必做好防護措施，包括使用防蚊液、穿著長袖衣物，若身體出現任何異狀，應立即就醫。美國國家公園管理局也發出呼籲，凡是於今年曾在大峽谷進行過急流泛舟、且目前正經歷類似神秘症狀的民眾，應儘速與國家公園管理局衛生與安全辦公室聯繫，以協助公衛專家早日釐清真相。