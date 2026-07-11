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▲巴威颱風外圍環流持續影響基隆，中正區一處民宅晚間將近7點突然遭好幾顆大石砸中，屋內磁磚外露。（圖／基隆市政府提供）

中颱巴威持續影響台灣，基隆市持續受到颱風的外圍環流影響，風勢及雨勢沒有停歇，今（11）日晚上將近7點，中正區豊稔街65巷一處民宅突然發生土石滑落，好幾顆大石砸中民宅，造成建築物受損。基隆市長謝國樑獲報後，立即與受災戶聯繫，並緊急協助安置。事發當下，在地里長魏君龍火速報案，消防局長游家懿、工務處長簡翊哲得知後，立即通報相關單位趕赴現場，並展開現場警戒、勘查及住戶協助工作。經現場初步了解，土石滑落後波及民宅2樓及3樓住戶，造成部分房間及建物設施受到損壞。而4樓和5樓的住戶因不在家，區公所聯繫中，並進一步逐層確認建築物受損情形及住戶居住安全。為確保住戶安全，基隆市政府都市發展處已緊急通知基隆市建築師公會，派遣專業人員前往現場進行建築物緊急安全評估及危險判定，確認建築結構是否受到影響，以及住戶是否適合繼續居住。中正區公所、都市發展處及相關單位均已在現場協助，對於山坡落石區域進行警戒及安全管制，避免人員靠近危險區域範圍。基隆消防局提醒，如發現山坡出現落石、裂縫、異常聲響、土石滑動或排水異常等情形，應立即通報119，並遠離危險區域，以維護自身安全。