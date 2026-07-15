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火鍋配冰飲料 醫：冷熱刺激影響腸胃蠕動

忙碌、睡不好就胃脹氣 醫：腸胃對壓力反應

沒病變仍胃悶 醫：小心功能性腸胃問題

天氣一熱，不少人開始出現「夏天限定」的腸胃困擾，「沒吃很多，但肚子總是脹脹的」、「下午胃悶，晚上容易脹氣」等，醫師表示，夏天是腸胃功能最容易波動的季節，加上常喝冰飲、甜食或是水分流失等，讓腸胃蠕動、消化效率容易變差。許多人以為只是夏天胃口不好，或是偶爾消化不良。但美兆健康管理機構腸胃科醫師林煜峻指出，夏季時人體為了散熱，血液循環偏向體表，消化道功能本來就可能受到影響。再加上水分流失、食慾改變、睡眠品質下降等，都可能讓腸胃蠕動與消化效率變差。現代人夏天常見喝冰飲、甜食增加，也容易讓腸胃功能變得敏感。林煜峻說，有些人喜歡一邊吃熱食、一邊大量搭配冰飲，像是火鍋配冰的飲料、便當配手搖等，頻繁的冷熱刺激，會影響腸胃蠕動與消化節奏，敏感族群也容易出現脹氣、胃悶與消化不適的症狀。另外，不少人因為熱，白天吃得少，晚餐、宵夜吃得更多。林煜峻提醒，這類「進食節奏失衡」反而更容易增加腸胃負擔，尤其距離睡覺時間太近的進食，消化時間被壓縮，更容易出現脹氣與不舒服。林煜峻也說，冰淇淋、冰棒等高糖、奶精類食物，不僅增加代謝負擔，也可能影響腸道菌相平衡，更容易消化不良。有人說自己「以前喝冰的、吃宵夜都沒事，現在怎麼越來越容易脹氣？」林煜峻表示，其實真正需要注意的，未必是哪一種食物，而是腸胃本身的耐受度是否已經下降。當長期處於高壓、睡眠不足、飲食不規律等狀態，腸胃敏感性就可能提高，林煜峻指出，有些人忙、累或睡眠品質不好，胃會開始脹氣，其實是腸胃對壓力的反應。即使是健康的食物，如地瓜、豆漿、洋蔥，在腸胃敏感時期，也可能引發脹氣感。臨床上有不少人做完檢查後，並未發現潰瘍或疾病，但仍然長期受到脹氣、胃悶、容易飽、排便不順等困擾。林煜峻說，這類情況可能屬於「功能性腸胃問題」，器官可能沒有明顯病變，但身體已經開始發出訊號，若遇到天氣悶熱，前述飲食習慣疊加、高壓生活，更容易讓原本就敏感的腸胃雪上加霜。林煜峻建議，可以從生活習慣開始調整，如吃正餐時，不要大量搭配冰飲；吃飯速度放慢，同時避免邊工作邊吃飯；晚餐不要太晚吃，給腸胃足夠的消化與休息時間。若經常有脹氣、胃悶等問題，可以透過幽門螺旋桿菌、腸胃鏡等相關檢查，進一步了解身體是否存在潛在問題。