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兩派人馬吵翻

Polymarket啟動「VAR」審查程序

心理學家認為「C羅沒哭但也算是哭了」

葡萄牙足球名將C羅（Cristiano Ronaldo）的世界盃征程已經結束，關於他是否配得上史上最偉大球員（GOAT）、以及他是否只為自己踢球的討論再掀爭議。與此同時，還有一群人不關心C羅能不能進球，而是關心他是否會在球場上流下眼淚。在預測市場平台Polymarket上，關於C羅是否會在這次世界盃落淚的押注總金額達到2200萬美元，多數人相信C羅會哭，但也有數百萬美元押注C羅可以忍住男兒淚，而最終，找出這個問題的答案卻比想像中困難。綜合外媒報導，葡萄牙在淘汰賽中以0比1不敵西班牙，止步16強。而C羅究竟「哭了沒有」成為廣大Polymarket用戶最在乎的事情。成千上萬張C羅臉部大特寫的照片淹沒了Polymarket，還有許多人在重播畫面中逐格檢視，就是為了找到C羅的眼淚。「那純粹是汗水和皮膚的反光，」堅信沒哭的用戶強調，「C羅確實很激動、在隱忍，但臉上絕對沒有淚水。」他們還舉出2013年C羅奪得金球獎時，淚水大滴滑落右頰的歷史畫面，強調這次的「濕潤度」遠遠不夠。然而，認為C羅有哭的用戶則駁斥「汗水理論」，「他哭了，大家心知肚明。從影片和照片中表現出的悲傷微表情，完全可以得出這個結論」。用戶們也翻出各家國際媒體的頭條，像是《BBC》標題寫著「C羅的世界盃生涯在淚水中落幕」佐證C羅確實哭了。根據Polymarket的規定，當下注結果出現嚴重爭議時，將先由公司內部的團隊進行裁決。而在C羅到底哭了沒的論戰白熱化後，Polymarket官方發布聲明表示，判定結果為C羅「有哭」，稱C羅在葡萄牙對陣西班牙賽後現場，「臉上有明顯可見的眼淚」。然而，Polymarket並未公布照片或影片來佐證他們的判決，讓許多用戶不服氣。卡內基美隆大學體育分析中心主任尤爾科（Ron Yurko）表示，Polymarket拒絕公布證據的做法，顯示當前預測市場猶如「蠻荒西部」，「這暴露了此類市場缺乏透明度的問題。這也是為什麼普通人在參與這些平台時必須極度謹慎」。尤爾科指出，過去預測平台僅針對非常具體的事情下注，然而如今賭注的邊界已被無限放大，「未來我們將看到更多類似的模糊地帶，以及隨之而來、因利益攸關而對判決感到憤怒無比的瘋狂賭徒」。荷蘭蒂爾堡大學（Tilburg University）臨床心理學榮譽教授溫格霍茨博士（Dr. Ad Vingerhoets）審視了C羅賽後畫面，認為C羅正處於「哭泣的邊緣」，竭盡全力壓抑自己的情緒，「他顯然快哭出來了，他正在苦苦掙扎」。溫格霍茨表示，如果將「」作為評判哭泣的唯一標準，「那麼結論是C羅」。然而，從情感與心理學的廣義定義來看，儘管缺乏肉眼清晰可見的淚滴，「但，以及他試圖壓抑哭泣的痛苦掙扎」。