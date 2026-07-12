根據《Bleacher Report》報導，勇士派出格林（Draymond Green）出馬，與詹姆斯周末親自會面，商討聯手合作的可能性，且球隊補強還未停歇，下一步預計將以1年約簽回昔日奪冠班底裴頓二世（Gary Payton II），向詹姆斯展示奪冠決心。

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「你不會希望交易截止日前，球隊只做些無關痛癢的邊緣補強。我們談論的是籃球智商、經驗與產出能力的頂級結合，這個組合絕對是最頂級的。」

「貝西（Charles Bassey）填補勇士第11個名額。外界預期格林最終會填補上第12人，且聯盟消息人士透露，裴頓二世也會回歸，雙方對此已有共識。」

▲裴頓二世（Gary Payton II）曾隨勇士拿到總冠軍，如今也有望回歸，成為招募詹姆斯的關鍵一步。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在追求「詹皇」詹姆斯（LeBron James）道路上持續展現企圖心，主因是球團仍不放棄柯瑞（Stephen Curry）時代下奪冠最後機會，將詹姆斯與柯瑞的聯手，視為切實可行的方案，為了招募他，根據最新消息，《Bleacher Report》記者巴查爾（Zach Bachar）轉發ESPN相關消息，並於文中寫道，「詹姆斯與格林本週正於某個未公開的地點碰面。」本周三，爆料大神查拉尼亞（Shams Charania）也在《The Stephen A. Smith Show》節目時指出，兩人目前正待在一起，顯見消息並非空穴來風。詹姆斯經紀人富保羅（Rich Paul），在圍繞這位未來名人堂球星的招募過程中，一直表現得相當高調，他認為，如果詹姆斯加入勇士，他們將立刻成為全聯盟最難對付的球隊之一。「如果我們純粹從籃球層面來看，你絕對不想在季後賽系列賽遇到他們。」富保羅受訪時也表達期待，詹姆斯似乎在觀望潛在奪冠熱門球隊會做出什麼舉動，隨後才會決定自己下季要在哪裡打球。勇士此前被傳出正大動作追求AD戴維斯（Anthony Davis），但他們同時也展現出提升陣容深度的興趣。據報導，其中一項可能的舉動，就是簽回裴頓二世。ESPN記者斯拉特（Anthony Slater）長文分析勇士陣容時就寫道。雖然迎回裴頓二世並不像得到戴維斯那樣，能徹底改變球隊強度，但這能向詹姆斯展現出勇士致力於打造完整陣容的決心，增加另一位經驗豐富的老將，同時也能強化球隊的第二陣容。裴頓二世在NBA生涯中賺進超過3,300萬美元，並在勇士隊贏得了他唯一一座總冠軍。這次重逢將能提升勇士陣容深度，並在詹姆斯持續評估其未來去向的過程中，有助於提升他加入勇士的興趣。