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▲高以翔2015年和友人從桃園搭高鐵到台北，期間在高鐵車廂玄關講電話的身影。（圖／翻攝自Ben 叔叔小紅書）

▲高以翔蹲在高鐵車廂玄關講電話的舊照，勾起不少粉絲對他的思念。（圖／翻攝自Ben 叔叔小紅書）

男神高以翔2019年底在中國錄製實境秀時，不幸發生心源性猝死意外，年僅35歲，震撼娛樂圈，近日他的好友公開兩張從未曝光過、高以翔蹲在高鐵車廂講電話的照片，生前再平凡不過的日常身影，勾起粉絲對偶像的思念，「看到他又想哭了...」高以翔老友Ben在社群平台分享兩張存在手機裡10幾年的照片，時間背景在2015年，他回憶唯一一次和高以翔一起搭高鐵，就是那次從桃園搭到台北辦事，期間大約15分鐘，高以翔離開座位到玄關通道講電話，照片中，高以翔戴著毛帽，沒有任何偽裝，整個人蹲下來講手機，隨興的模樣被Ben隨手拍下。Ben憶起好兄弟，笑說：「他講電話超級小聲，講了兩秒看著我比了中指又繼續講，我很珍惜這樣的時間，雖然說他是明星，但我跟他相處還是可以像我們以前一樣，開著車去公園、去轟趴，所以他是沒有那個架子的。」高以翔生前舊照曝光，觸動許多粉絲的淚腺，「當時隨手拍的現在都覺得好珍貴」、「很開心可以有機會看到生活中的以翔」、「真的是越了解他越覺得他是難得的好」、「360度都好帥」、「真的好想念高高！」2019年11月27日凌晨，高以翔在中國寧波錄製浙江衛視的實境節目《追我吧》時，在奔跑和闖關環節中突然倒地昏迷，經緊急送醫搶救後宣告不治，享年35歲，死因為突發心因性猝死，這起事件震驚兩岸三地演藝圈，並引發社會大眾和媒體對高強度綜藝節目錄製安全、藝人過勞問題及現場急救機制的廣泛檢討與關注。