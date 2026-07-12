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效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊台灣好手林安可，昨（11）日敲出本季第3轟，且單場敲出雙安，打擊率回升至2成06。在洋泡奈文（Tyler Nevin）、卡納里奧（Alexander Canario）內部競爭以及洋將名額的限制下，林安可出賽機會遭壓縮。西武隊監督西口文也表示，會針對對方投手的對戰相性來調度洋將。值得注意的是，奈文與卡納里奧在5月時手感火燙，但進入6月、7月，2人狀態都有下滑的跡象，若林安可能延續好手感，將增加「奪還」出賽機會。前役面對北海日本火腿鬥士隊，林安可擔任先發第3棒、左外野，5局上一壘有人的情況下，林安可抓準山崎福的變速球，強力將球撈起，直接送上右外野看台，這支全壘打也是他相隔77天再度開轟。據《日刊體育》報導，賽後回顧這個打席時，林安可表示，「我有成功抓到對方失投進到紅中的球，一棒給予痛擊。」總計林安可前役4打數敲出2支安打，包含本季第3轟，打擊率爬升至2成06。由於西武隊一軍還有另外2名洋砲奈文、卡納里奧，牛棚洋投溫珍特（Trey Wingenter）、拉米雷斯（Emmanuel Ramírez），日媒也好奇，西武隊會如何分配洋將出賽狀況。根據日職現行規則，每場比賽登錄的出賽洋將人數上限為4人。野手奈文、卡納里奧以及後援洋投溫珍特，基本上都屬於難以輕易撤出一軍名單的核心戰力。西武隊監督西口文也談到未來的洋將調度構想時，表示會看針對對方投手的對戰相性，「另外我們也會一邊觀察中繼投手群的疲勞程度，來輪流切換洋將名額。」值得注意的是，奈文與卡納里奧在5月都繳出破3成2的單月打擊率，也將洋砲名額卡死。不過進入6月、7月，奈文單月打擊率下降至2成24、1成94，卡納里奧則是下降至2成16、1成82，2名洋砲狀態有明顯下滑的跡象。林安可在6月底重返一軍，這意味著，若林安可能延續開轟的好手感，仍有機會將出賽的機會要回來。