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巴威颱風11日挾帶強風豪雨襲台，造成全台部分地區發生停電及原水濁度飆升的災情，台水公司為維持供水穩定，11日召開「巴威颱風緊急應變第三次工作會議」，全面啟動應變機制，目前全台各地供水，均維持正常。面對颱風造成部分地區停電，及原水高濁度等問題，台水公司已迅速採取機動應變措施，以確保民生用水，不受影響，包括第一時間，台水啟動壽豐淨水場，及草屯第四淨水場第一加壓站備用發電機，目前相關設施，均維持正常運轉。此外，因應豪雨及部分水庫，實施防汛洩洪，導致原水濁度偏高，台水緊急調度水利署，及北水處的水源，北部因烏來桶後溪高濁，增加北水處支援烏來地區每日約1,000噸的清水。另外，因應石門水庫洩洪，水利署啟動「石門水庫及其集水區整治計畫」增設的中庄調整池支援原水，穩定新北及桃園供水，每日約90萬噸。中部大甲溪馬鞍壩及石岡壩洩洪期間，啟動食水嵙溪備援水源，以降低豐原廠原水濁度。至於南部由南化的自來水聯通管線，支援高雄地區供水等。另宜蘭南山及四季地區，因取水口管線，遭豪雨沖毀，亦啟動備援深井及低濁水源，並透過清水池調蓄供應。由於各地淨水場均正常運作，維持穩定供水，全力守護民眾用水安全。台水公司指出，面對本次颱風考驗，台水公司立即啟動備用水源，並實施供水調度等應變措施，在重重挑戰下，優先確保民生用水穩定。台水提醒，民眾如遇停水或供水異常，可透過「停水公告查詢系統」（https://web.water.gov.tw/wateroff/）、「台灣自來水APP」或加入LINE官方帳號訂閱停水通知，掌握即時供水訊息；如有用水問題，歡迎撥打24小時免付費客服專線「1910」洽詢，台水公司將以最快速度處理，以確保供水無虞。