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仿效馬六甲海峽 阿曼拋出「自願性服務費」打破僵局

在美國與伊朗日前再度爆發猛烈空襲與反擊後，歐洲各國目前正緊急研議一項新提案：擬允許在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）徵收「航行服務費」，試圖以此安撫伊朗強硬派，但前提是該費用必須採取「非強制性」原則，且須獲得聯合國國際海事組織（IMO）的背書。根據《衛報》報導，亞洲的「馬六甲海峽模式」是否能作為美伊雙方皆能接受的妥協範本，正在成為外交斡旋的焦點。美國總統川普（Donald Trump）日前在社群媒體上重申，他認為上個月簽署的臨時停火協議已經「徹底結束」，但華府仍將繼續推動旨在永久結束戰爭的談判。數小時後，川普再度對德黑蘭發出嚴厲的死亡恐嚇，警告若伊朗涉嫌對他進行暗殺，美軍將飛射「1000枚飛彈」摧毀伊朗。美方官員透露，先前簽署的停火備忘錄之所以難以執行，核心在於華府要求伊朗公開聲明荷姆茲海峽完全開放、且不再攻擊商船；但德黑蘭內部的激烈權力鬥爭阻礙了共識的達成。一名外交官分析，伊朗政府內部目前呈現嚴重分裂，「革命衛隊的部分強硬派認為，美國在今年2月對他們發動了非法攻擊，那他們何必遵守國際海洋法？但另一派官員則希望重回國際合作，德黑蘭陷入兩難」。為了避免全球經濟因荷姆茲海峽癱瘓而受到衝擊，阿曼正與英國法律專家合作，積極推出一項參考「馬六甲海峽合作機制」的替代方案。有幾位英國內閣官員表示，在許多天然水道、包括馬六甲海峽和英吉利海峽，針對特定航行服務進行收費的制度是允許的。根據這項倡議，阿曼控制著該海峽大部分可航行的水域，並堅決反對任何「強制性通航費」。卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）強調，「如果以違反國際海洋法的方式，將海峽主權拱手讓給伊朗，本質上就是同意讓全球航運成為任何想奪取海峽的極端份子的人質」。在倫敦舉行的國際海事組織（IMO）理事會會議上，阿曼代表沙馬基（Khamis bin Mohammed Al Shamakhi）指出，根據國際法，國際航行海峽的「過境通行權」受到嚴格保障，因此絕不支持對過往船隻強加過境稅。然而，阿曼看好探索「自願性捐助安排」，用於航行支持服務、海洋環境保護、降低污染風險以及加強船舶碰撞或火災等緊急應變。這項機制借鑑了馬六甲海峽每年超過12萬艘次商船的治理經驗，該機制成功演變成一個包容性的多邊平台，並高度依賴日本等國的「自願性捐助」來維持運作。伊朗方面對此似乎表達了興趣。伊朗駐英國大使館指出，他們正密切關注由獨立機構「能源策略研究小組」撰寫的報告。該報告主張，將一個「透明的服務費」嵌入區域秩序中，能激勵各方合作，而非單純對過境船隻進行粗暴的攔路勒索。伊朗官方媒體證實，外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於週六飛往阿曼，就海峽安全與這項替代方案進行實質性磋商。