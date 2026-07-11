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不少台灣旅客赴日旅遊，都會安排到唐吉訶德（Don Don Donki）採購伴手禮、零食與藥妝。近日有網友發文求助「日本唐吉訶德必買什麼」，引來旅日達人林氏璧留言回應，「唐吉訶德的問題是，即使你知道要買什麼，也有可能找不到。」這句話引發許多網友共鳴，紛紛表示每次走進唐吉訶德，都像是在迷宮裡尋寶，原本只想買幾樣東西，最後卻提著滿滿一籃走出店門。林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，唐吉訶德店內擁擠、雜亂又容易迷路的動線，其實並非設計失誤，而是刻意打造的「壓縮陳列」策略。他表示，這套經營模式是由唐吉訶德創辦人安田隆夫所提出，並曾多次在著作中分享理念，希望藉由擁擠且充滿商品的空間，讓消費者產生「尋寶」的樂趣。林氏璧介紹，安田隆夫29歲時創立一間僅18坪大的折扣商品店「泥棒市場」，由於店面空間有限，只能將商品一路堆疊至天花板，並貼滿手寫POP廣告。他說，不料這種看似凌亂的陳列方式，反而激發顧客翻找商品的興趣，也成為日後唐吉訶德最具代表性的經營特色。不同於一般零售店講求商品整齊、容易拿取，安田隆夫反而提出與傳統理念相反的「三難原則」，包括「難找、難拿、難看見」。林氏璧表示，當顧客在迷宮般的走道中意外找到便宜或特色商品時，容易產生成就感與驚喜感，讓原本單純的購物行為，變成一種充滿樂趣的體驗。除了商品陳列外，唐吉訶德刻意縮小走道空間，商品從地板堆放到天花板，讓顧客無法一眼掌握整個賣場。林氏璧指出，在尋找目標商品的過程中，消費者往往會經過零食、藥妝、家電等各式商品區，不知不覺就把原本沒打算購買的商品放進購物籃，也因此延長停留時間、提高消費機會。