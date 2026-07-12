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▲法國電影《廣島之戀》描述法國女演員和日本已婚建築師在廣島相遇，展開僅有24小時的熱戀與深刻的情感糾葛。（圖／翻攝自IMDb）

由情歌王子張洪量、香港歌后莫文蔚演唱的金曲〈廣島之戀〉從發表至今超過28年，依舊是各大KTV的熱門經典對唱曲，其歌詞背後靈感源自一段男女的一夜情邂逅，甚至還有外遇成分，有網友表示自己聽了好幾年才得知此事，感到相當震驚。日前一名網友在社群平台發文：「有人跟我一樣是最近才知道，當年KTV火紅的男女對唱情歌〈廣島之戀〉講的是一夜情的故事嗎？」貼文引來不少網友回覆，指出自己也是後來才知道這首歌曲背後的故事，以及分享其他同性質的禁忌之歌，如坣娜〈奢求〉、蘇永康〈讓懂你的人愛你〉等，讓原PO大呼：「好的，很多情歌都是渣男渣女之歌！」據了解，〈廣島之戀〉這首歌的創作背景與意涵主要是詞曲創作者張洪量在紐約求學期間，為了紀念與一位加拿大女孩一段短暫而刻骨銘心的異國戀曲而寫下此曲，當時他正在上電影課，看了法國經典電影《廣島之戀》後，覺得片子講述的異國戀情故事，與自己的真實經歷有些相似，因此將其命名為這首歌的歌名，以紀念那段逝去的愛情。法國片《廣島之戀》是由法國新浪潮導演亞倫雷奈所執導，描述一名法國女演員與一名日本已婚建築師在廣島相遇，展開僅有24小時的熱戀與深刻的情感糾葛，而〈廣島之戀〉歌詞中「不該答應你，只因夜色太美麗」、「越過道德的邊境，我們走過愛的禁區」等語句，也描繪人們明知這段關係短暫、具毀滅性或違背世俗道德，卻仍義無反顧深陷其中的矛盾與沉淪。