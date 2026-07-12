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LINE是台灣最普及的通訊軟體，滲透率高達93%，擁有約2200萬名活躍用戶，平均每人每天開啟14次。不過，使用人數眾多，也讓LINE成為詐騙集團鎖定的目標。內政部警政署「165全民防騙」近日提醒，若突然收到親友傳來「拜託幫我投一票」、「只差你這一票」等訊息，千萬別急著點擊連結，以免誤入詐騙陷阱，導致LINE帳號遭盜用，甚至造成財物損失。165指出，詐騙集團常假冒親友身分，透過LINE私人訊息傳送投票邀請，例如「我參加虛擬人偶人氣票選，幫忙投票」、「朋友小孩參賽，麻煩支持一下」等內容。當民眾點入連結後，頁面往往會偽裝成LINE登入畫面，誘導輸入帳號、密碼、電話號碼或驗證碼，一旦填寫，帳號就可能遭駭客接管，連帶影響好友名單，甚至被用來繼續行騙。LINE官方也曾提醒，若有人要求提供LINE帳號資訊、電子郵件、密碼，或索取簡訊、驗證碼等資料，都應提高警覺。官方強調，除了用戶自行進行LINE帳號移轉等操作外，一般情況下並不需要輸入LINE認證碼，因此凡是要求提供驗證碼的訊息，都應視為高風險，切勿依指示操作。此外，收到可疑訊息時，也不要隨意點擊連結或回覆內容，以免落入詐騙圈套。165全民防騙提醒，面對「幫忙投票」類型的訊息，務必牢記「不點擊、不填資料、不轉傳」三大原則。如果真的想協助親友，建議先透過電話或其他方式確認對方身分，避免因一時疏忽，不僅帳號遭盜，還可能讓身邊親友成為下一波受害者。