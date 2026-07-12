巴威颱風（國際命名：Bavi）今（12）日逐漸遠離，中央氣象署上午8時30分正式「解除海陸颱風警報」，不過在西南風環境下，中南部仍有不定時降雨，北台灣雨勢則是明顯趨緩，未來一周南部水氣都較多，午後雷陣雨較頻繁，民眾請持續關注最新天氣動態。
氣象署科長林伯東指出，今天整體風雨趨緩，風場轉為西南風，迎風面中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午，中南部山區有局部大雨，北部、宜蘭也有局部短暫陣雨，其它地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，要注意局部較大雨勢發生的機率。
林伯東說明，周一、周二（7月13日至7月14日）南方水氣北移，南部、台東有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨，午後北部地區有局部大雨或短延時豪雨、其他山區有局部大雨發生的機率。
周三至周六（7月15日至7月18日）西南風影響，迎風面南部有局部短暫陣雨，其它地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後西半部山區仍會有局部大雨發生的機率。
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周三至周六（7月15日至7月18日）西南風影響，迎風面南部有局部短暫陣雨，其它地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後西半部山區仍會有局部大雨發生的機率。
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