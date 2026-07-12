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2026年世界盃8強賽，英格蘭與挪威上演焦點對決，挪威21歲新星謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）上半場轟出一記精彩左腳世界波，幫助球隊率先取得1：0領先。不過，這顆進球也引發巨大爭議，因為英格蘭球員認為，挪威發動攻勢前，隊長哈利凱恩（Harry Kane）遭犯規倒地，但主裁判選擇讓比賽繼續，最終讓挪威成功破門。前荷蘭傳奇射手范尼斯特魯伊（Ruud van Nistelrooy）此役擔任球評直言：「在裁判沒有吹哨之前，比賽就沒有停止，挪威明白這件事，英格蘭卻忘了，所以付出了代價。」比賽第36分鐘，凱恩在中場附近與挪威球員身體接觸後倒地，英格蘭球員第一時間高舉雙手示意犯規，希望裁判吹停比賽。然而，主裁判沒有響哨，挪威立即推進攻勢。謝爾德魯普在左路接獲傳球後，果斷起腳，一記勢大力沉的左腳射門直竄球門右側死角，英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）毫無反應，只能目送球入網，挪威取得寶貴領先。根據《BBC》現場記者Alex Howell報導，英格蘭教練團與球員對這次判決相當不滿，認為凱恩在挪威發動進攻前已經遭到犯規，裁判應該先吹停比賽，而不是讓攻勢持續。另一名《BBC》記者Neil Johnston也指出，當球進網時，凱恩仍倒在草皮上，進球後立刻衝向主裁判理論，雙方溝通了相當長一段時間，但裁判最終仍維持原判，確認進球有效。前荷蘭傳奇射手范尼斯特魯伊（Ruud van Nistelrooy）賽中擔任球評時，則認為這顆進球最大的差別，在於兩隊對比賽的態度。他表示，「在凱恩倒地的那一刻，英格蘭的防守球員竟然集體斷線了一秒鐘。他們犯了最致命的錯誤，那就是坐在那裡等待裁判吹哨停止比賽。在世界盃這種頂級殿堂，除非你親耳聽到哨聲響起，否則你絕對不能停止跑動。」范尼稱讚：「真正頂級前鋒就是如此。英格蘭還在看裁判時，謝爾德魯普已經開始思考下一步，他持續跑位、找到空間，並且第一時間完成射門。」他也強調，世界盃淘汰賽往往就是由這種細節決定勝負，「在裁判沒有吹哨之前，比賽就沒有停止，挪威明白這件事，英格蘭卻忘了，所以付出了代價。」這位前世界級射手最後表示，謝爾德魯普不僅展現冷靜，也證明自己擁有頂尖射手的本能，「面對國際賽最好的門將之一，他沒有慌張，只是冷靜把球送進球門，這就是能夠改變世界盃淘汰賽的關鍵時刻。」