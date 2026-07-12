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▲中央氣象署今晨5時30分解除巴威颱風陸上颱風警報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

13縣市豪大雨特報！今颱風遠離中南部仍有雨

▲氣象署昨晚針對13縣市發布豪大雨特報，提醒颱風及其外圍環流影響，仍易有短延時強降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風加速遠離台灣，中央氣象署於今（12日）晨解除陸上颱風警報，預估將在早上8時30分解除海上颱風警報。雖然巴威逐漸遠離，但迎風面中南部仍有不定時短暫陣雨，氣象署於昨深夜亦針對13縣市發布豪大雨特報，提醒「苗栗縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣」山區在今天仍有局部大雨或豪雨，提醒民眾外出仍須留意天氣狀況。中央氣象署今晨5時30分解除巴威颱風陸上颱風警報，目前巴威颱風5時的中心位置在北緯 29.1 度，東經 120.0 度，即在馬祖的北方約 330 公里之處，並以每小時19轉13公里速度，向西北轉北北西進行。近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺。根據最新資料顯示，巴威颱風目前中心在馬祖北方，向西北轉北北西移動，馬祖已脫離其暴風圈，對台灣北部海面仍構成威脅，預計此颱風有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢，提醒台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。氣象署昨晚亦發布豪大雨特報，提醒颱風及其外圍環流影響，仍易有短延時強降雨，今（12）日苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區、桃竹山區及馬祖有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石，土石流及山洪暴發，低窪地區請嚴防積淹水，民眾應避免前往山區及溪流活動。氣象署表示，今（12）日颱風逐漸遠離、西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部山區有局部大雨發生的機率，北部及東北部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，提醒民眾外出仍須留意天際狀況。