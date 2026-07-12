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中東局勢升溫 油價再成市場焦點

CPI即將公布 市場緊盯升息路徑

第二季財報季登場 銀行股率先交卷

受到大型科技股提振，以及在企業財報跟中東局勢影響之下，美股週五（10日）雖表現反覆，但主要指數整體仍收紅。美股主要指數持續逼近歷史高點，但市場下週將迎來一連串重大考驗，包括美國6月通膨數據、第二季企業財報季正式揭幕，以及中東局勢最新發展，都可能左右投資人對美國聯準會（Fed）利率政策與股市後市的預期。根據路透社報導，標普500指數連續第二週收紅，今年以來累計漲幅已超過10%，距離6月初創下的歷史收盤高點不到1%。不過，在指數維持強勢的同時，AI概念股與半導體類股波動加劇，加上美國與伊朗衝突升溫，使市場避險情緒再度升高。Glenmede投資策略副總裁雷諾茲（Michael Reynolds）表示，目前市場同時受到地緣政治、企業財報、通膨數據及AI題材降溫等多重因素影響，「許多重要事件幾乎在同一時間發生，市場正迎來關鍵時刻。」近期美伊衝突再度升高，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）附近商船遇襲事件引發市場對全球能源供應的擔憂，也推升國際油價走高。布蘭特原油目前每桶約76美元，雖仍低於今年稍早一度逼近100美元的水準，但市場仍密切關注伊朗局勢是否進一步惡化，以及是否影響國際航運與原油出口。舊金山財富管理公司BakerAvenue首席策略師利普（King Lip）指出，在伊朗局勢瞬息萬變之際，要做出長期投資決策相當困難。不過，近期油價已較高點回落，市場認為，若能源價格持續降溫，可望降低全球央行進一步升息的壓力。澳洲投資銀行麥格理（Macquarie）分析師表示，油價後續走勢將成為Fed決定何時升息的重要依據，可能影響升息時點落在9月或10月。市場另一大焦點，是將於下週二公布的美國6月消費者物價指數（CPI）。投資人尤其關注扣除能源與食品價格的核心CPI，希望藉此判斷油價上漲是否已開始推升整體通膨。Ameriprise首席市場策略師薩格林貝（Anthony Saglimbene）表示，若通膨高於市場預期，或顯示未來幾個月仍將維持高檔，今年底再次升息的可能性將進一步提高。此外，美國生產者物價指數（PPI）將於CPI公布隔天出爐，零售銷售數據也將在週四發布，成為觀察美國消費動能的重要指標。市場目前普遍認為，若Fed持續維持高利率，不僅企業與消費者借貸成本將增加，也可能進一步壓抑股市表現。Fed上月在新任主席華許（Kevin Warsh）主持下首度召開利率會議，會後公布的會議紀錄顯示，決策官員對通膨風險愈來愈憂心，也使市場提高對今年再次升息的預期。華許下週也將首次赴國會進行貨幣政策聽證，外界將密切關注他對利率走向的最新看法。另一方面，美國第二季財報季也將正式展開。包括摩根大通（JPMorgan Chase）及高盛（Goldman Sachs）等大型銀行將率先於下週二公布財報，為本季企業財報定調。市場預期，銀行財報將提供信用卡消費、放款品質及整體金融活動等資訊，有助判斷美國企業與家庭的財務狀況是否仍具韌性。薩格林貝表示，若大型銀行公布亮眼的獲利與展望，將代表第二季美國整體經濟與消費需求仍相當穩健。除了銀行外，Netflix、貝萊德（BlackRock）及嬌生（Johnson & Johnson）等重量級企業，也都將在下週陸續公布財報。根據LSEG IBES統計，標普500企業第二季獲利預估將年增23.7%，有望延續第一季強勁表現。不過，分析人士也提醒，在AI熱潮推升股價後，市場對企業獲利的期待已大幅提高。若企業財報或未來展望未能符合高標準，股市波動恐將進一步加劇。雷諾茲表示：「市場預期非常高，企業必須交出相當亮眼的成績，才能證明目前的高股價是合理的。」他指出，下週市場同時面臨地緣政治、通膨數據、財報季及AI概念股估值等多重因素交錯影響，「所有重要事件幾乎同時登場」，將成為美股能否維持高檔的重要考驗。