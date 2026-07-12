巴威颱風（Bavi）加速遠離台灣，氣象署今晨已解除陸上颱風警報，但桃園市、新竹縣、台中市、苗栗縣、高雄市、花蓮縣部分地區與連江縣，因受到豪雨影響，今（12）日停班停課一日，而今日持續受到西南風影響，部分山區仍有局部大雨趨勢。《NOWNEWS今日新聞》整理7月12日（週日）停班停課資訊，與各縣市災防假宣布最新通知，帶領讀者一次掌握。
🟡7月12日（週日）各縣市停班停課狀況
📍北部地區
台北市：今（12）日正常上班、上課。
新北市：今（12）日正常上班、上課。
基隆市：今（12）日正常上班、上課。
桃園市：復興區今（12）日停止上班上課。其餘行政區正常上班、上課。
新竹市：今（12）日正常上班、上課。
新竹縣：五峰鄉、尖石鄉今（12）日停止上班上課。其餘行政區正常上班、上課。
📍中部地區
台中市：和平區今（12）日停止上班上課。其餘行政區正常上班、上課。
苗栗縣：泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉今（12）日停止上班上課。其餘行政區正常上班、上課。
彰化縣：今（12）日正常上班、上課。
南投縣：今（12）日正常上班、上課。
雲林縣：今（12）日正常上班、上課。
📍南部地區
嘉義縣：今（12）日正常上班、上課。
嘉義市：今（12）日正常上班、上課。
台南市：今（12）日正常上班、上課。
高雄市：那瑪夏、桃源、茂林、甲仙及六龜今（12）日停止上班、停止上課。其餘行政區正常上班、上課。
屏東縣：今（12）日正常上班、上課。
📍東部地區
宜蘭縣：今（12）日正常上班、上課。
花蓮縣：萬榮鄉萬榮村、明利村；鳳林鎮今（12）日停止上班上課。其餘行政區正常上班、上課。
台東縣：今（12）日正常上班、上課。
📍外島地區
澎湖縣：今（12）日正常上班、上課。
連江縣：今（12）日停止上班上課。
金門縣：今（12）日正常上班、上課。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
🟡停班停課標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。
水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。
巴威颱風遠離還是有雨！中南部山區防豪雨
氣象署表示，今（12）日颱風逐漸遠離、西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部山區有局部大雨發生的機率，北部及東北部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，提醒民眾外出仍須留意天氣狀況。
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📍北部地區
台北市：今（12）日正常上班、上課。
新北市：今（12）日正常上班、上課。
基隆市：今（12）日正常上班、上課。
桃園市：復興區今（12）日停止上班上課。其餘行政區正常上班、上課。
新竹市：今（12）日正常上班、上課。
新竹縣：五峰鄉、尖石鄉今（12）日停止上班上課。其餘行政區正常上班、上課。
台中市：和平區今（12）日停止上班上課。其餘行政區正常上班、上課。
苗栗縣：泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉今（12）日停止上班上課。其餘行政區正常上班、上課。
彰化縣：今（12）日正常上班、上課。
南投縣：今（12）日正常上班、上課。
雲林縣：今（12）日正常上班、上課。
嘉義縣：今（12）日正常上班、上課。
嘉義市：今（12）日正常上班、上課。
台南市：今（12）日正常上班、上課。
高雄市：那瑪夏、桃源、茂林、甲仙及六龜今（12）日停止上班、停止上課。其餘行政區正常上班、上課。
屏東縣：今（12）日正常上班、上課。
宜蘭縣：今（12）日正常上班、上課。
花蓮縣：萬榮鄉萬榮村、明利村；鳳林鎮今（12）日停止上班上課。其餘行政區正常上班、上課。
台東縣：今（12）日正常上班、上課。
澎湖縣：今（12）日正常上班、上課。
連江縣：今（12）日停止上班上課。
金門縣：今（12）日正常上班、上課。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。
水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。
巴威颱風遠離還是有雨！中南部山區防豪雨
氣象署表示，今（12）日颱風逐漸遠離、西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部山區有局部大雨發生的機率，北部及東北部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，提醒民眾外出仍須留意天氣狀況。
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