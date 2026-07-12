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▲李雅英（如圖）的經紀人Kahee已離職，轉戰餐飲業。（圖／翻攝自李雅英IG@yyyoungggggg）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（12）日的娛樂新聞搶先看，大S（徐熙媛）的遺產風波持續延燒，近日再度傳出S媽（黃春梅）曾逼具俊曄簽放棄財產同意書，該文件還是小S（徐熙娣）老公許雅鈞的律師妹妹幫忙擬定，對此S媽則表示：「不知道」；李雅英爆紅的幕後功臣、經紀人Kahee傳出突消失，公司也證實她早在5月就離職；林逸欣合照偶像五月天，竟被誤認是看板，就連親媽都誤會，還釣出阿信本人笑回：「妳被騙了。」女星大S（徐熙媛）的遺產風波持續延燒，日前汪小菲發聲明澄清，透露具俊曄可依法繼承三分之一，由本人自行規劃。不料近日又傳出當初具俊曄沒有放棄繼承，而是被S媽（黃春梅）逼迫簽下放棄財產的同意書，且協助擬定該文件的還是小S（徐熙娣）老公許雅鈞的律師妹妹，對此S媽以3字回應，表示：「不知道。」許雅鈞則表示：「齊東野語。」意旨這項傳聞根本毫無事實根據。韓籍啦啦隊女神李雅英日前出席節目《綜藝新時代》記者會時，被發現讓她爆紅的幕後神隊友、也就是經紀人Kahee不在現場，火速引發外界好奇。對此，公司也證實Kahee已離職，並透露她將投入餐飲業發展。男團五月天日前登上台北大巨蛋辦演唱會，吸引大批粉絲到場朝聖，就連林逸欣也化身迷妹現身。而昨（11）日她透露終於收到跟五月天的合照，還傳給媽媽看，但五月天竟被誤認為看板，她分享到社群後，就連大批網友也認錯，直接釣出本尊阿信揭真相：「人形立牌，妳被騙了。」