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恐有新颱風生成？西北太平洋熱帶擾動發展中

未來10天太平洋高壓偏弱，西北太平洋雖有熱帶擾動發展的跡象，但發展後、路徑大多有偏北的趨勢；但各國模式的模擬差異很大，需持續觀察。

▲最新歐洲AI模式模擬圖顯示，太平洋高壓偏弱，西北太平洋雖有熱帶擾動發展的跡象，但發展後的路徑大多有北轉趨勢。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

巴威走了還是有雨！明起西半部午後雷雨開轟

明日至下週二（13至21日）因偏南風及南方海面有豐沛水氣，大氣仍不穩定，南部偶有局部降雨、午後西半部常有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）發展，並擴大至其他地區

▲今晨北台灣降雨會因為巴威颱風遠離而趨緩，不過轉吹西南風的環境下，南部山區的降雨還是較明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

進入熱帶擾動活躍期！下周水氣仍多：南臺灣慎防大雨

下週末南海的季風低壓槽中，不排除會有新的擾動發展，較為遠洋的太平洋中部一帶也可能有其他擾動醞釀，7月中、下旬預期仍然會是熱帶擾動較為活躍的狀態，後續的預報變化可以持續留意。

迎風面的南台灣可能比較容易有些降雨的機會，其他地方的午後熱對流雷雨發展也比較旺盛，在太平洋高壓重新建立之前，台灣附近應該暫時會有一段較不穩定的天氣型態。