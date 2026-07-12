巴威颱風加速遠離台灣，中央氣象署於今（12日）晨解除陸上颱風警報，但氣象專家吳德榮表示，根據歐洲AI模式模擬，西北太平洋有熱帶擾動發展跡象，發展後路徑有偏北趨勢，須持續觀察，今日因偏南風及颱風殘餘水氣，局部地區仍有短暫降雨機率，午後降雨強度增強。明起全台天氣不穩定，西半部地區將有強對流伴隨雷雨發生。氣象專家吳聖宇亦表示，下周不排除有新的熱帶擾動發展，提醒7月中下旬仍會是熱帶擾動較為活躍狀態。
恐有新颱風生成？西北太平洋熱帶擾動發展中
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，根據最新歐洲AI模式模擬顯示，未來10天太平洋高壓偏弱，西北太平洋雖有熱帶擾動發展的跡象，但發展後、路徑大多有偏北的趨勢；但各國模式的模擬差異很大，需持續觀察。
巴威走了還是有雨！明起西半部午後雷雨開轟
吳德榮指出，由於巴威遠離，今日各地氣溫回升、又轉熱。白天起因偏南風及颱風殘餘水氣，局部地區仍有短暫降雨的機率，午後降雨強度稍增強。各地氣溫如下：北部24至35度、中部24至35度、南部25至36度、東部25至35度。
吳德榮分析，明日至下週二（13至21日）因偏南風及南方海面有豐沛水氣，大氣仍不穩定，南部偶有局部降雨、午後西半部常有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）發展，並擴大至其他地區，應注意。未降雨前、天氣偏熱。
進入熱帶擾動活躍期！下周水氣仍多：南臺灣慎防大雨
同時，氣象專家吳聖宇亦在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下週末南海的季風低壓槽中，不排除會有新的擾動發展，較為遠洋的太平洋中部一帶也可能有其他擾動醞釀，7月中、下旬預期仍然會是熱帶擾動較為活躍的狀態，後續的預報變化可以持續留意。
吳聖宇也提醒，今（12日）因偏南風水氣影響，中南部有短暫陣雨，白天在中北部、東北部山區有局部熱對流雷雨，雖然沒有西南氣流，但是天氣仍不太穩定，外出仍要帶雨具，山區以及危險地區暫時還是避免前往。
吳聖宇最後指出，下周因太平洋高壓偏弱，台灣位於高壓邊緣，南海到菲律賓一帶則有季風低壓槽建立，台灣附近維持偏南到西南風環境，水氣仍相對較多，迎風面的南台灣可能比較容易有些降雨的機會，其他地方的午後熱對流雷雨發展也比較旺盛，在太平洋高壓重新建立之前，台灣附近應該暫時會有一段較不穩定的天氣型態。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，根據最新歐洲AI模式模擬顯示，未來10天太平洋高壓偏弱，西北太平洋雖有熱帶擾動發展的跡象，但發展後、路徑大多有偏北的趨勢；但各國模式的模擬差異很大，需持續觀察。
吳德榮指出，由於巴威遠離，今日各地氣溫回升、又轉熱。白天起因偏南風及颱風殘餘水氣，局部地區仍有短暫降雨的機率，午後降雨強度稍增強。各地氣溫如下：北部24至35度、中部24至35度、南部25至36度、東部25至35度。
吳德榮分析，明日至下週二（13至21日）因偏南風及南方海面有豐沛水氣，大氣仍不穩定，南部偶有局部降雨、午後西半部常有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）發展，並擴大至其他地區，應注意。未降雨前、天氣偏熱。
同時，氣象專家吳聖宇亦在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下週末南海的季風低壓槽中，不排除會有新的擾動發展，較為遠洋的太平洋中部一帶也可能有其他擾動醞釀，7月中、下旬預期仍然會是熱帶擾動較為活躍的狀態，後續的預報變化可以持續留意。
吳聖宇也提醒，今（12日）因偏南風水氣影響，中南部有短暫陣雨，白天在中北部、東北部山區有局部熱對流雷雨，雖然沒有西南氣流，但是天氣仍不太穩定，外出仍要帶雨具，山區以及危險地區暫時還是避免前往。
吳聖宇最後指出，下周因太平洋高壓偏弱，台灣位於高壓邊緣，南海到菲律賓一帶則有季風低壓槽建立，台灣附近維持偏南到西南風環境，水氣仍相對較多，迎風面的南台灣可能比較容易有些降雨的機會，其他地方的午後熱對流雷雨發展也比較旺盛，在太平洋高壓重新建立之前，台灣附近應該暫時會有一段較不穩定的天氣型態。
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