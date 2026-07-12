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2026年世界盃哥倫比亞的賽程結束後，26歲的前鋒坎帕斯（Jaminton Campaz），因為在日前對陣瑞士隊的生死戰中錯失絕殺機會，導致球隊最終抱憾出局。不料賽後大批激進球迷湧入其社群平台發出極其恐怖的「死亡威脅」。為了確保人身安全，坎帕斯在球隊搭機回國前夕臨陣拒絕登機，目前驚傳處於「失聯」狀態。這起風波源於當地時間週二舉行的哥倫比亞對陣瑞士之戰。雙方在常規時間內攻勢窒礙，進入延長賽後，坎帕斯曾獲得一次足以改變命運的絕佳單刀得分機會，卻意外將球踢飛。雙方最終在120分鐘內以0：0互交白卷，隨後哥倫比亞在點球大戰中不敵瑞士，遺憾結束了本屆世界盃征程。賽後，坎帕斯的個人Instagram瞬間遭到成千上萬的辱罵與恐嚇灌爆。意識到局勢失控的他，隨即發文懇求球迷保持理智，並公開表達了對自身安危的強烈恐懼：「我的哥倫比亞，請永遠不要失去對他人的尊重。任何對足球的熱愛，都不應該成為散播仇恨、以及讓別人生活在恐懼之中的理由。」根據阿根廷媒體的最新追蹤報導，哥倫比亞國家隊原定於當地時間週三從加拿大溫哥華啟程，由大將桑切斯（Davinson Sánchez）、隊長「J羅」羅德里格斯（James Rodríguez）以及金特羅（Juan Fernando Quintero）等人領軍飛回哥倫比亞首都波哥大。然而，在登機的最後關頭，坎帕斯的名字並未出現在登機名單上。目前外界尚不清楚他究竟是選擇隻身留在美國或加拿大尋求庇護，還是已經秘密前往他目前效力的俱樂部所在地阿根廷羅薩里奧。國家隊隊友與足協目前都無法直接取得他的具體位置。針對這起嚴重的恐嚇事件，哥倫比亞足協第一時間發表嚴正聲明，強烈譴責所有針對球員及其家屬的死亡威脅，並正式呼籲哥倫比亞總檢察長辦公室（Fiscalía）立即介入展開刑事調查，全力揪出幕後的恐嚇黑手。坎帕斯的遭遇，頓時勾起了全世界體育迷心中最痛苦的集體記憶。在1994年美國世界盃上，哥倫比亞後衛埃斯科巴（Andrés Escobar）因為在對陣美國隊時不慎攻入一顆烏龍球，導致當時被寄予厚望的哥倫比亞小組賽爆冷出局。令人痛心的是，就在球隊回國後僅僅幾天，埃斯科巴便在哥倫比亞麥德林的一家酒吧外慘遭狂熱分子連開12槍當場身亡，兇手在開槍時甚至瘋狂高喊「謝謝你的烏龍球」。這起駭人聽聞的政治與體育暴力，迄今仍被公認為世界足球歷史上最黑暗、最不可抹滅的恥辱與悲劇。如今坎帕斯在美加墨世界盃再度面臨雷同的生命威脅，國際足聯（FIFA）與相關安全部門勢必得嚴陣以待。