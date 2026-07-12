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荷姆茲海峽成談判焦點 美要求公開保證航行自由

▲荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸航道之一，戰前約有全球五分之一原油經此運往世界各地。（圖／路透社／達志影像）

油輪遇襲引爆衝突 伊朗稱將「對等回應」

美國與伊朗雖已同意重啟對話，但雙方對停火協議的立場依舊充滿矛盾。在中東局勢暫時未再傳出新的軍事衝突之際，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）9日抵達阿曼，與阿曼官員磋商荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）船隻安全通行機制，希望降低區域緊張情勢；美國則要求伊朗公開承諾停止攻擊商船，確保全球重要能源航道恢復自由航行。根據路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）日前一方面宣布，美伊雙方已同意持續進行談判；另一方面又強調，兩國先前達成的停火協議已經「結束」，令外界對後續局勢發展充滿疑問。截至目前為止，10日及11日凌晨未再傳出新的攻擊事件。一名伊朗高層消息人士向《路透社》透露，伊朗、美國、卡達及巴基斯坦已同意透過調解機制展開新一輪磋商，並試圖在阿拉奇訪問阿曼期間安排會談。不過，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）及英國廣播公司（BBC）報導，美國副總統范斯（J.D. Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中東特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）可望代表美方與伊朗協商。但伊朗半官方《法斯通訊社》（Fars News Agency）則引述消息人士稱，在美國改變現有立場之前，德黑蘭不會展開任何正式談判。伊朗外交部表示，阿拉奇與阿曼外交大臣布賽迪（Sayyid Badr Albusaidi）已就荷姆茲海峽船舶安全通行交換意見，討論符合停火安排的相關機制。阿曼官方通訊社則表示，雙方未來仍將持續在技術及政治層級展開協商。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸航道之一，戰前約有全球五分之一原油經此運往世界各地。自美國與以色列2月底對伊朗發動空襲後，伊朗實際封鎖部分航道，導致國際油價大幅攀升，也再度推升全球通膨壓力。美國官員透露，華府要求伊朗公開承諾停止攻擊航行荷姆茲海峽的船隻，全面恢復航道開放，並保證所有船舶均可免費通行。根據CNN報導，阿曼已提出一項初步方案，建議船舶可自由通過位於阿曼領海內的南側航道；至於行經伊朗領海北側航道的船舶，則須事先取得伊朗同意，但不會收取任何通行費。白宮與美國國務院目前尚未對此報導發表評論。本週稍早，3艘卡達及沙烏地阿拉伯商業油輪遭到攻擊，引發美軍空襲伊朗目標，伊朗隨後則攻擊波斯灣多處美軍基地作為報復，令中東情勢急遽升溫。阿拉奇指責，美國率先違反停火協議；而在油輪遇襲後，美方也宣布撤銷原先允許伊朗原油出口的臨時制裁豁免。阿拉奇在社群平台X發文表示，「遵守協議必須是相互的。」美國高層官員則透露，伊朗曾向美方表示，近期荷姆茲海峽商船遭攻擊事件，是「伊朗體系內某個失控派系」所為，外界認為此舉意在緩和雙方緊張情勢。儘管伊朗並未承認策劃攻擊油輪，但不少分析人士認為，德黑蘭長期利用類似行動作為談判籌碼。美方官員指出，近期雙方溝通已有一定進展，但華府仍要求伊朗公開做出安全航行承諾；德黑蘭則警告，若美方違反承諾，伊朗也將採取「對等行動」。